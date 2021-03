Borgosesia in zona rossa: navette sospese

La zona rossa ferma anche le navette del trasporto pubblico locale targato Seso: «In ottemperanza sia al Decreto del Premier che all’Ordinanza del Ministero della salute – spiega il direttore, Dario Pavanello – da martedì 16 marzo dobbiamo sospendere sia la navetta per il mercato che quella che collega le frazioni con il Milanaccio e l’ospedale. Ci spiace non poter fornire questo servizio ai cittadini, ma dobbiamo tutti fare la nostra parte per poter uscire quanto prima dalla situazione emergenziale in cui ci troviamo».

In base al DPCM del 6/3/2021 e all’Ordinanza del Ministero della Salute del 12/3/2021, saranno pertanto sospesi i seguenti servizi: navetta Bettole - Aranco - Ospedale – Centro Sportivo Milanaccio e navetta per il mercato.

«Ci auguriamo che le disposizioni governative che ci hanno condotto a questa decisione possano quanto prima essere superate – dice l’amministratore anico di Seso, Marisa Varacalli – e speriamo di poter riprendere il servizio: vorrà dire che finalmente si sarà trovata la strada giusta per superare questa emergenza».