Una catena di solidarietà per far ripartire l'Emporio Solidale

Riapre l'Emporio Solidale di via Laviny che i volontari Osver si erano trovati a chiudere lamentando la mancata vaccinazione delle persone che si occupano della gestione della struttura.

«Provvisoriamente - si legge in una nota -le aperture saranno nei giorni di mercoledì e venerdì, dalle ore 8,30 alle 12, e sono rese possibili grazie al supporto di tante persone, come i volontari di Oftal e Croce Rossa Italiana, operatori Oss, singoli privati, che, avendo già ricevuto la vaccinazione anti Covid 19, si sono resi disponibili per supportare l’Associazione e garantire un servizio così importante per tutta la comunità».

L’Emporio della solidarietà di via Laviny a Vercelli riapre dunque a partire da mercoledì 17 marzo.

Il servizio che supporta numerose famiglie in difficoltà con la raccolta e distribuzione di beni di prima necessità era stato sospeso a causa dell’emergenza Covid 19 e, soprattutto, per l’impossibilità dei volontari Osver, non ancora vaccinati, di poter effettuare le attività in sicurezza.

«Un ringraziamento sentito – ha commentato Mino Vittone - a tutti loro che hanno permesso la ripresa dell’attività e al comune di Vercelli per la collaborazione. Siamo molto felici del sostegno e della solidarietà che in tanti ci hanno dimostrato e di poter riprendere ad aiutare le persone che stanno vivendo un momento difficile».