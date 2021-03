Contro il Covid "raddoppiano" le sedi vaccinali: il primo taglio del nastro a Borgosesia

E' stato inaugurato martedì 16 marzo ed è subito stato operativo il nuovo punto vaccinale Covid di Borgosesia, nel Teatro della Pro Loco messo a disposizione dal Comune, in via Sesone 8.

La struttura è composta da cinque postazioni ricavate nel foier del Teatro, dove il personale dell’ospedale, rafforzato da alcuni medici volontari, vaccinerà in questa fase di contrazione di vaccini circa 150 persone al giorno.

«Si tratta di una sede vaccinale aggiuntiva all'ospedale di Borgosesia dove la campagna prosegue sette giorni su sette, così come al Sant'Andrea di Vercelli – spiega il direttore generale dell’Asl Vercelli, Angelo Penna.

All’inaugurazione, con Penna e il direttore sanitario Gualtiero Canova, ha partecipato il sindaco di Borgosesia, Paolo Tiramani: «Ho chiesto al geometra Fulvio Boca dipendente di Asl Vercelli di tagliare il nastro che inaugura il secondo Polo vaccinale nella nostra città, al Teatro Pro Loco - spiega il sindaco -. È giusto che chi si impegna e realizza in poco tempo operazioni di questo tipo, stando sempre in seconda fila, venga riconosciuto. Quello di oggi è un importante risultato per il territorio, uno spazio centrale per favorire la vaccinazione di tutta la popolazione nel più breve tempo possibile».

Il punto vaccinale sarà gestito dai medici del Sisp, coordinati dalla dottoressa Virginia Silano.

In attesa delle disposizioni sul vaccino AstraZeneca, sospeso dall’Aifa, «stiamo proseguendo le vaccinazioni con Pfizer e Moderna – spiega il direttore sanitario dell’Asl Vc, dottor Gualtiero Canova – Attualmente stiamo completando le vaccinazioni delle persone ultraottantenni e del personale sanitario, per procedere poi con i soggetti fragili e con gli ultrasettantenni, seguendo le direttive del Ministero della Salute».

Oggi, martedì sia Penna sia Canova hanno effettuato i vaccini ai primi fruitori del nuovo centro, la signora Gigliola di 86 anni e la signora Gabriella, volontaria 60enne della Croce Rossa. Era presente anche una equipe infermieristica della Valsesia, il dottor Antonio Di Palo del Sisp e i medici Usca.

Per essere pronti a vaccinare rapidamente il maggior numero di persone possibili, quando la disponibilità di vaccini tornerà ad essere elevata, Asl Vc insieme ai Comuni andrà ad inaugurare questa settimana altri punti vaccinali, che si aggiungono agli ospedali di Vercelli e Borgosesia e alle Case della Salute del territorio (Santhià, Cigliano, Coggiola, Varallo, Gattinara e il centro medico di Alagna).

In particolare giovedì saranno inaugurati i punti vaccinali di Gattinara (palestra in via San Rocco) e Santhià (sede degli Alpini in via Michelangelo), mentre sabato sarà inaugurato a Vercelli nuovo punto vaccinale presso l’ex Monastero di Santa Chiara in corso Libertà. «La collaborazione e la sinergia con i Comuni, a cui va il nostro ringraziamento – conclude Penna - è fondamentale per l’allestimento di questi ulteriori presidi vaccinali che ci consentiranno di garantire una rapida e capillare copertura territoriale della popolazione non appena la disponibilità di vaccini crescerà».