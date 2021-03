Asl Vercelli: sospese le vaccinazioni per insegnanti, forze dell'ordine e protezione civile

In seguito alla sospensione precauzionale del vaccino AstraZeneca decisa da Aifa per tutto il territorio nazionale, l'Asl Vercelli rende noto che anche la sessione vaccinale per insegnanti, forze dell'ordine e protezione civile in programma nel pomeriggio di martedì viene sospesa in attesa de dei pronunciamenti dell’EMA (European Medicines Agency).

Proseguono regolarmente le vaccinazioni per gli over 80 ai quali vengono somministrati vaccini Pfizer.

Intanto, a partire da martedì, entra in funzione a Borgosesia anche il secondo polo vaccinale, allestito nei locali della Pro loco e messo a disposizione dall'amministrazione comunale. Disponibilità di vaccini permettendo, affiancherà l'attività in coso al centro vaccinale dell'ospedale contribuendo a snellire i tempi e velocizzare la campagna di immunizzazione.