«Addio Sergio, volontario e galantuomo d'altri tempi»

Lutto a San Germano per la morte di Sergio Pizzale, conosciutissimo esponente del mondo del volontariato cittadino e, fino alla scorsa estate, consigliere comunale eletto nella lista di Michela Rosetta.

Pizzale, che era stato anche consigliere della Casa del Vecchio, aveva 57 anni (ne avrebbe compiuti 58 ad agosto) e, in paese, lascia il ricordo di una persona per bene, stimata e apprezzata. «Oggi perdiamo un caro amico – ricorda il presidente Avis, Fabrizio Bragante, in un post -; la nostra sezione Avis perde un suo donatore e valente amministratore e San Germano perde un uomo che portava con sé la cortese signorilità d’altri tempi. Presente, puntuale, leale e mai sopra le righe, una persona che si è spesa in mille modi per il nostro piccolo borgo».

E che fosse una persona mai sopra le righe lo aveva dimostrato anche la scorsa estate quando aveva rassegnato le dimissioni dal Consiglio comunale: senza alimentare polemiche, senza rilasciare dichiarazioni ma seguendo una propria convinzione.

Pizzale era sempre presente nella vita del paese: pescatore, donatore di sangue, già responsabile della Protezione Civile, consigliere Avis da anni, consigliere comunale.

«Una vita a tutto tondo spesa tra la sua bella famiglia e il suo grande cuore di volontario – ricorda ancora Bragante - Ti accompagneremo nel tuo ultimo viaggio con tutto gli onori che meriti nell’abbraccio dei tanti che ti hanno conosciuto e apprezzato. Ci mancherai tantissimo e io ti ringrazio per i tanti consigli, sempre dati sottovoce, che ci hanno aiutato sulle strade che abbiamo percorso insieme in questi tanti anni di stimata amicizia a collaborazione».