Scazzola batte Moreno Longo 1 a 0

Nel tardo pomeriggio di lunedì 15 marzo si è conclusa la trentesima giornata del campionato di Serie C girone A: la classifica inizia ad essere più chiara anche se, come siamo abituati, rivelerà delle novità e delle sorprese. In questa giornata di calcio le emozioni non sono mancate: pareggiano, nel big match di giornata, le prime due della classe, crolla l’Alessandria in trasferta, pareggia il Lecco. Andiamo nel dettaglio ad analizzare i risultati di giornata.

Il fine settimana calcistico

Non tutte le venti di classifica hanno avuto il piacere di poter scendere in campo. Quattro squadre, distribuite in due gare, non hanno potuto partecipare alla giornata: Olbia – Pistoiese e Juventus U23 – Pergolettese sono state rinviate (a data da destinarsi) per via dell’alto tasso di positività al Coronavirus. Si è giocata però la sfida tra Lecco e Grosseto: 1-1 il finale che si è registrato allo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco. A passare in vantaggio sono stati in vantaggio i padroni di casa che, al minuto 61, grazie a Liguori, hanno aperto le danze del match. Nel finale sono stati i toscani, al novantunesimo, con Simeoni a trovare la rete del definitivo pareggio. Al termine dei novanta minuti di gioco regolamentari, il Lecco ottiene 51 punti e si colloca al quarto posto in classifica. Il Grosseto, con 39 punti, conquista l’undicesima posizione in classifica (ad una sola distanza dalla zona Playoff). Nel derby toscano tra Carrarese e Livorno sono i padroni di casa ad uscire vittoriosi per 4-2. Infantino, dopo appena quattro minuti di gioco, sblocca la gara e porta in vantaggio i padroni di casa. La squadra allenata da Marco Amelia reagisce e, pochi secondi dopo la rete del vantaggio, acciuffa il pareggio con Dubickas. Il Livorno al decimo minuto passa in vantaggio con Marazzani, ma il vantaggio è illusorio: Giudici, al minuto 32, pareggia i conti. Nel secondo tempo la Carrarese esce fuori e con personalità ribalta il risultato: Piscopo, al minuto 76, porta in vantaggio i suoi. È poi Marilungo, pochi secondi prima del termine del match, a siglare la rete del definitivo 4-2. La Carrarese, dopo la decima vittoria stagionale, si colloca alla nona posizione in classifica con 40 punti totali. Capitolo diverso per il Livorno che, dopo la sedicesima sconfitta stagionale, rimane ultimo in classifica a quota 19 punti (a meno quattro dalla Lucchese diciannovesima). Vince per 1-0 il Pontedera contro la Giana Erminio. Benedetti, al minuto 24, consegna la propria squadra all’ottava posizione facendo ottenere un bottino di 44 punti totali. Gli ospiti, invece, restano diciottesimi con un totale di 25 punti. Pareggio al cardiopalma quello che è andato in scena allo Stadio Silvio Piola tra Pro Vercelli e Como, 1-1 il risultato finale che si è registrato al termine dei novanta minuti regolamentari. A siglare la rete del momentaneo vantaggio è stato l’ex di giornata Massimiliano Gatto. Saro, portiere delle Bianche Casacche, ha avuto il merito di salvare i padroni di casa in diverse occasioni durante il primo tempo. Nella ripresa la Pro Vercelli, con grande orgoglio, ha avuto il coraggio di reagire con grande intensità e dopo una giocata magica, tra Iezzi e Rolando, è arrivata la rete del pareggio dopo la zampata di Gianmario Comi: stagione di grazia per l’attaccante della Pro Vercelli. I padroni di casa collezionano 57 punti e restano secondi a meno due (potenziali meno cinque) dalla capolista Como. Gli ospiti, con una partita in meno, mantengono la vetta con 59 punti totali. Pareggio a reti bianche tra Albinoleffe e Pro Patria. I padroni di casa restano in zona Playoff: decimo posto e 40 punti totalizzati. Ospiti che raggiungono 50 punti e si collocano alla quinta posizione in classifica. Esce sconfitta la Lucchese nel match casalingo per 0-1 contro la Pro Sesto. È Milos Bočič che su calcio di rigore, al minuto 60, sblocca e decide il match. I toscani restano diciannovesimi con 23 punti. Capitolo diverso per gli ospiti che dopo la nona vittoria raggiungono 36 punti e si collocano dodicesimi.

Ennesima grande prestazione del Piacenza di Mister Scazzola che vince, per 1-0, contro la più attrezzata Alessandria di Moreno Longo. A decidere il match, al minuto 43, è stato Galazzi. Gli emiliani – dopo aver collezionato i tre punti – escono dalla zona Playout: quindicesima posizione e 33 punti conquistati. I Grigi, dopo l’ottava sconfitta stagionale, si collocano al sesto posto con 50 punti. Chiude la giornata la sfida tra Renate e Novara: 1-0 il risultato finale. A sbloccare e chiudere il match è stato Giovinco che, al minuto numero 30, ha trovato il modo di superare il portiere avversario Lanni. Il Renate, con la sedicesima vittoria stagionale, trova la terza posizione con un bottino di 55 punti. Il Novara, dopo la dodicesima sconfitta stagionale, resta fuori dalla zona Playout: quattordicesimo posto e 34 punti.

La Classifica aggiornata:

- Como, 59 punti (ed una partita in meno) Promozione diretta

- Pro Vercelli, 57 punti, Playoff

- Renate, 55 punti, Playoff

- Lecco, 51 punti, Playoff

- Pro Patria, 50 punti, Playoff

- Alessandria, 50 punti, Playoff

- Juventus U23, 46 punti (ed una partita in meno), Playoff

- Pontedera, 44 punti, Playoff

- Carrarese, 40 punti, Playoff

- Albinoleffe, 40 punti, Playoff

- Grosseto, 39 punti

- Pro Sesto, 36 punti (ed una partita in meno)

- Pergolettese, 35 punti (ed una partita in meno)

- Novara, 34 punti

- Piacenza, 33 punti

- Olbia, 31 punti, (e due partite in meno), Playout

- Pistoiese, 27 punti (ed una partita in meno), Playout

- Giana Erminio, 25 punti (ed una partita in meno) Playout

- Lucchese, 23 punti, Playout

- Livorno, 19 punti, Retrocessione diretta