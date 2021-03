Aifa ferma la vaccinazione con AstraZeneca: si attende il pronunciamento dell'Ema

In linea con i provvedimenti adottati da vari Paesi europei (tra i quali Germania, Olanda, Paesi Bassi e Danimarca tra gli ultimi in ordine di tempio) l'Agenzia italiana del farmaco Aifa ha deciso di estendere a tutto il territorio nazionale il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca. Un provvedimento assunto in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell'EMA previsti per domani.

Sequestro del lotto ABV57811

Intanto, su disposizione della Procura della Repubblica di Biella, i Nas hanno sequestrato in tutta Italia il lotto di vaccino ABV57811 cui apparteneva la dose di vaccino inoculata all'insegnante di Biella deceduto domenica. Complessivamente si parla di circa 400mila dosi di vaccino. Sulla vicenda è stata aperta un'indagine dalla Procura del capoluogo laniero: l'ipotesi di reato è omicidio colposo e nel fascicolo non sono, al momento, iscritti indagati.