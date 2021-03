Tragedia a Borgofranco d'Ivrea: ragazza si impicca a 12 anni

Tragedia a Borgofranco d'Ivrea, dove una ragazzina di 12 anni si é impiccata nella propria cameretta utilizzando la cintura dell'accappatoio.

La giovane non ha lasciato alcun biglietto e in passato non aveva mai provato a togliersi la vita. I carabinieri, giunti sul posto dopo avere ricevuto la chiamata del padre, hanno sequestrato il pc e lo smartphone, con le numerose chat presenti che saranno ora scandagliate per scongiurare l'ipotesi che si tratti di qualche sfida virtuale.

Intanto la Procura di Ivrea ha aperto un fascicolo d'inchiesta per istigazione al suicidio, al momento a carico di ignoti. Verrà anche effettuata l'autopsia sul corpo della 12enne.