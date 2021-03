Anaao Assomed attacca la Regione: «Certi comunicati mettono a rischio la campagna vaccinale»

La decisione della Regione di fermare per circa due ore la somministrazione di tutti i vaccini AstraZeneca in attesa di individuare il lotto dal quale era stata tratta la dose somministrata all'insegnante biellese morto, ha suscitato una dura reazione del sindacato medico Anaao-Assomed Piemonte, secondo il quale il comportamento della Regione avrebbe messo «a rischio la campagna di vaccinazione».

«Per raggiungere prima possibile l’immunità di gregge, l’unica possibilità è vaccinare - si legge in una nota del sindacato medico - per questo, quel che è accaduto domenica è di una estrema gravità: diffondere messaggi fuorvianti, smentiti dopo 2 ore, rischia di compromettere la campagna vaccinale. Diffonde diffidenza, paura e dubbi nella popolazione. Che sta già disdicendo le prenotazioni per vaccinarsi con Astra Zeneca. Persone, con un nome, che magari si infetteranno, e magari non verranno ricoverate, pur avendone necessità, perché gli ospedali sono in crisi e a breve non riusciranno più a ricoverare tutti. Prima di sospendere la somministrazione del vaccino l’Unità di Crisi doveva confrontarsi con il Ministero, con l’Aifa, con l’EMA o con il responsabile nazionale della campagna vaccinazione. È stato fatto? Prima di diffondere il messaggio che il Piemonte “dispone l’immediata sospensione della vaccinazione con Astra Zeneca, a prescindere dai lotti“ messaggio che poi, ovviamente, è stato ripreso dai mezzi stampa, andava precauzionalmente sospesa la somministrazione solo del singolo lotto».