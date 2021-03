Nasce SardexPay: Sardex.net lancia la Community nazionale dell’Economia reale

Da Sardex.net a SardexPay: un nuovo brand che rappresenta la dimensione sempre più nazionale e innovativa del progetto nato 10 anni fa in Sardegna. Un decennio di esperienza al servizio delle PMI di tutta Italia che oggi posiziona Sardex come una delle realtà più innovative nel mercato del fintech italiano e internazionale.

L’ultimo anno ha visto un consolidamento della presenza, sia diretta che con partner locali, del brand Sardex in 15 regioni, un miglioramento della struttura organizzativa e un efficientamento dei servizi erogati, per renderli sempre più efficaci in questa fase economica così difficile, certificato da una crescita del 73% delle iscrizioni nel 2020.

SardexPay oggi è il nuovo brand che racconta la storia e l’evoluzione di questo percorso: accompagnerà nei prossimi anni migliaia di PMI italiane nell’affrontare le nuove sfide del mercato, portando soluzioni rapide e innovative come quelle che già oggi oltre 10.000 imprese utilizzano ogni giorno. Un brand e una nuova immagine fresca e dinamica, che rappresenta al meglio un’importante fase di espansione.

"Sia il 2020 che questo inizio di nuovo anno hanno messo sempre più in evidenza le opportunità che Sardex garantisce alle imprese. - afferma Marco De Guzzis, CEO di Sardex Spa - Lo scorso anno i nostri iscritti hanno trovato nella community molte occasioni di business e scambiato beni e servizi per oltre 120 milioni di valore senza toccare un euro. In più, hanno ottenuto linee di credito aggiuntive a tasso zero e hanno coinvolto dipendenti e consumatori finali. Voglio ringraziare - aggiunge De Guzzis - tutte le imprese che hanno creduto in noi e tutti i colleghi e collaboratori che ogni giorno si impegnano con passione e professionalità per essere vicini ai nostri iscritti".

Nuovi clienti, rapidità nei pagamenti e liquidità aggiuntiva. Sono questi i pilastri su cui si fonda SardexPay e che hanno portato anche CDP Venture Capital, Fondazione di Sardegna, Innogest, Primomiglio, Fabrick e altri investitori a scommettere sul progetto della Community nazionale dell’Economia reale: attraverso la piattaforma SardexPay, ogni giorno migliaia di imprese in tutta Italia scambiano beni e servizi pagandoli in Sardex e preservando la propria liquidità Euro.

"Comunità territoriali composte da cittadini, lavoratori e imprese, interconnesse tra loro: questi sono i valori su cui abbiamo costruito la partecipazione e la cooperazione dentro a Sardex.net - aggiunge Franco Contu, co-founder e attuale Sales Manager di SardexPay - con l'obiettivo di portare una nuova visione nel sistema economico e sociale. Vogliamo dare un sostegno concreto, soprattutto in un momento come quello che attraversiamo oggi, a migliaia di piccoli imprenditori che ogni giorno affrontano la sfida più importante: il confronto con un mondo e un mercato che cambiano radicalmente".

Il nuovo sito SardexPay, fresco e immediato, segna un punto di svolta per la PMI innovativa e lo trasmette attraverso un’immagine vivace e un linguaggio diretto. I valori fondanti non cambiano, ma si ampliano portando con sé il vantaggio di aderire a un network di dimensioni sempre crescenti - a prescindere dalla provenienza geografica, e moltiplicando così le occasioni di business e i vantaggi.

"Oggi SardexPay è la testimonianza di una sfida vinta che ha preso il volo - conclude Gabriele Littera, co-founder e Network Manager di SardexPay - perchè sottolinea l’elemento vincente del connubio tra off line e on line. Abbiamo costruito relazioni stabili che hanno portato valore all’economia locale, i 120 milioni di euro di transazioni effettuati nel solo 2020 sono rimasti a disposizione degli iscritti, e siamo stati capaci di dare risposte innovative e nuovi strumenti per la crescita alle imprese aderenti".