Borgosesia, partito il servizio di assistenza scolastica

Puntuale come promesso, lunedì 15 è partito a Borgosesia il servizio di assistenza scolastica, indispensabile per i genitori che lavorano e che hanno ringraziato il sindaco Paolo Tiramani per questa decisione che in molti hanno definito “salva vita”.

Lunedì nelle due sedi individuate sono arrivati i bambini, puntuali e gioiosi: dotati dell’attrezzatura necessaria per la dad, quelli della scuola primaria sono stati accolti presso i locali della sala conferenze e della ludoteca dello stabile Pro loco. Altrettanto felici di poter stare con i loro compagni, i piccolini della scuola dell’Infanzia sono ospitati nelle palestre Gagliardini, al piano superiore dello stesso stabile.

Si tratta, per il momento, di dieci bimbi per le scuole elementari e di 8 per la Scuola dell’Infanzia.

I bambini più grandi sono stati suddivisi in due gruppi da 5 bambini, ciascuno seguito da un educatore, 2 gruppi anche per la Scuola dell’Infanzia, ognuno con 4 bambini. Massima l’osservanza delle regole anti-Covid: distanziamento, areazione dei locali, frequenti lavaggi delle mani.

«Il Comune deve essere al fianco dei suoi cittadini – dice Tiramani – speriamo di essere davvero all’”ultimo miglio”, ma la situazione è critica: la gente è stanca e provata, ed è necessario che le istituzioni non siano percepite come soggetti vessatori, ma come punti di riferimento per avere sostegno nei momenti difficili. L’obiettivo principale, mio e della mia Giunta – conclude – è proprio quello di essere sempre presenti per i borgosesiani, che devono sapere di poter sempre trovare in noi un aiuto concreto».