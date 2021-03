Volontari all'opera lungo la Sesia: altra montagna di rifiuti recuperata e smaltita

Seconda giornata di pulizia degli argini del fiume Sesia, domenica 14 marzo, da parte dei volontari che, raccogliendo l'invito di Valeria Frigerio e di Pastic free Piemonte, hanno nuovamente dedicato tempo e impegno per la cura dell'area che costeggia corso Rigola.

«Anche questa volta è stata raccolta una montagna di rifiuti - commenta l'assessore all'Ambiente, Patrizia Evangelisti - Un grande ringraziamento a tutti i volontari. Un ottimo lavoro di squadra con i tecnici del Comune e di Asm che hanno coordinato ed operato il successivo smaltimento».

Il personale comunale e di Asm si è poi occupato di smaltire i sacchi, tutti ordinatamente accatastati in un'area di stoccaggio. Ora, come si vede dalle fotografie scattate nella giornata di oggi, lunedì 15 marzo, la zona è pulitissima e ordinata. La speranza è che l'impegno messo in campo da questi vercellesi di buona volontà possa essere ripagato da una maggiore attenzione da parte di tutti i concittadini e che gli abbandoni di immondizia lungo le aree verdi possano finalmente terminare.