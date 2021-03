Ressa e lunghe attese alla Piastra per le vaccinazioni

Code, folla e lamentele, lunedì mattina alla Piastra, dove qualcosa non è andato per il verso giusto nelle convocazioni per le vaccinazioni degli anziani over 80.

Fin dalla prima mattina si sono create lunghe attese, anche più di un'ora e, nell'area antistante l'ingresso le persone si sono trovate ad attendere le une accanto alle altre, in piedi, in alcuni casi in condizioni di obiettivo disagio.

Tra i vercellesi in coda anche qualche persona, ultra novantenni e invalida, accompagnata da parenti che sono dovuti per forza rimanere per spostare la sedia a rotelle e aiutare gli anziani nella compilazione dei moduli.

Una situazione che si è protratta per tutta la mattina e che ha suscitato molte perplessità e polemiche anche sui social.

Di certo lo sforzo richiesto da Governo ed enti locali per dare un'ulteriore accelerazione alla campagna vaccinale non può prescindere da una revisione logistica degli spazi e dal potenziamento del personale addetto alla campagna. Nei giorni scorsi il Comune ha annunciato di aver offerto Santa Chiara per sdoppiare le sedi vaccinali e alleggerire la pressione sulla Piastra: forse è ora che i locali vengano opportunamente attrezzati e messi in funzione.