Asl Vercelli: «Nessuno stop alla campagna vaccinale. Domenica somministrato Moderna»

Non ci sono state interruzioni nella campagna vaccinale in corso nell'Asl Vercelli neppure nella convulsa giornata di domenica 14 marzo. Quando dalla Regione è arrivata prima l'indicazione di sospendere la vaccinazione con Astra Zeneca - poi modificata nella sola sospensione del lotto ABV5811 dal quale era stata tratta la dose somministrata al docente biellese deceduto - l'Asl ha lavorato utilizzando per i docenti in lista per la giornata dosi di vaccino Moderna.

Dall'inizio della campagna vaccinale sono oltre 20mila i residenti in provincia di Vercelli che hanno ricevuto il vaccino anti-Covid: oggi (lunedì) le vaccinazioni proseguono con le consuete modalità in base agli appuntamenti già fissati, tornando a utilizzare AstraZeneca come disposto dalla Regione dopo il ritiro precauzionale del lotto individuato.

Intanto, dalla giornata di lunedì, prende il via la fase di pre adesione per le persone inserite nella fascia di età 70-79 anni, per i caregivers e per le persone considerate estremamente vulnerabili in considerazione di particolari patologie che stanno affrontando.

