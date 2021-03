Tornano in campo i Rices: squadra giovane e partite in diretta su Youtube

Nella serata di domenica 14 marzo torneranno in campo i Vercelli Rices. Dopo più di un anno di distanza dai campi di gioco (ultima partita data 22 febbraio 2020) la squadra guidata da Coach Antonio Galdi è pronta a ripartire per i 40 minuti di gioco effettivi. Sono tante le novità in casa Rices: a spiegarle è stato Edoardo Pessano, allenatore degli U15 della squadra cestistica vercellese: “Vogliamo dare, ai nostri tifosi, la possibilità di vedere le partite della prima squadra sulla piattaforma Youtube. Sarà una trasmissione live, assolutamente gratuita, che ha l’unico obiettivo di poter far vedere ai nostri tifosi le partite della prima squadra. Ci sarà un commento live del match e la nostra idea è quella di migliorare – passo dopo passo – la qualità del servizio offerto”.

Il campionato è già iniziato ma i Rices hanno avuto il primo turno di riposo: l’esordio avverrà domenica pomeriggio, alle 18, a San Mauro Torinese. A raccontare le proprie sensazioni, ed gli obiettivi della squadra, è stato Antonio Galdi – coach dei Rices – che ha precisato che: «Domani sarà un esordio tanto atteso, indipendentemente da chi incontriamo. È da un anno che aspettiamo di tornare sul campo: l’esordio sarà tra i più ricercati e voluti degli ultimi anni. Gli avversari hanno una squadra profonda ed attrezzata per provare a salire». Prosegue Galdi parlando degli obiettivi della società vercellese: «Il nostro obiettivo di domani è fare di tutto per portare la partita a casa, vogliamo i primi due punti (anomali data la situazione) della stagione». Infine il coach prosegue spigando il percorso che avranno i suoi ragazzi: “La squadra è rinnovata rispetto agli ultimi anni. Molti giocatori non ci saranno per via della situazione pandemica (per tutelare le famiglie) ma vogliamo crescere. Il gruppo è unito e volenteroso, abbiamo delle buone armi al nostro arco e cercheremo di fare il meglio che possiamo fare».

Le novità ed il calendario

I Rices hanno mantenuto fede al progetto, nato cinque anni fa, che prevedeva la valorizzazione del settore giovanile. Infatti, per questa stagione, sono aggregati nel roster della prima squadra tanti giovani che provengono dal settore giovanile. Va ricordato che in questa stagione – anomala e dettata dal Coronavirus - non c’è la possibilità di retrocedere. A concludere è stato ancora Pessano, il quale ha ribadito che: “Ci sarà la possibilità di vedere i Rices in trasferta, tutto varia in base alle disponibilità delle società ospiti. Domani contro San Mauro – ad esempio – ci sarà la possibilità di vedere i ragazzi».

Il calendario del girone d’andata, dalla seconda giornata in poi, è il seguente: