Saro: «Bisogna fare i complimenti ai ragazzi »

«Nel primo tempo siamo partiti contratti, non abbiamo fatto la partita che volevamo fare. Bisogna fare i complimenti ai ragazzi che nel secondo tempo – contro un avversario forte – son venuti fuori. Bisogna solo fare i complimenti a tutti quelli che sono scesi in campo e a chi ci ha dato una mano da fuori». Cosi ha voluto dire il portiere, autentico eroe di giornata, della Pro Vercelli Gianluca Saro.

L’estremo difensore ha voluto ribadire l’ennesima altra grande prestazione «Come dice il Mister: nel calcio ci sono gli avversari. Oggi eravamo contro una squadra di livello che ha saputo metterci in difficoltà, bisogna ammetterlo: la reazione è stata super. Abbaiamo affrontato una grande squadra, nel secondo tempo abbiamo fatto bene: ancora complimenti a tutti». In chiusura Saro si è detto già concentrato sulla prossima gara prevista mercoledì: «Ci faremo trovare pronti come abbiamo sempre fatto: l’intensità che mettiamo negli allenamenti è alta. Andiamo davvero forte e ci permette di avere un’ottima condizione fisica: mercoledì saremo pronti».

Francesco Modesto ha voluto dire la sua: Avete reagito con personalità contro la prima, è soddisfatto? «Sicuramente, non posso dire nulla ai ragazzi. Forse potrei dire che avrebbero potuto mettere il coraggio del secondo tempo nel primo: ma capita di essere un filino sotto e sentire troppo la gara. Bisogna riconoscere il valore degli avversari: il Como è una grande squadra, non sono primi per caso. Fino alla fine faremo grandi cose, per la reazione che hanno avuto dico di essere davvero orgoglioso». Il Mister ha poi proseguito: Partita importante e punto pesante? «È stata una gara troppo sentita: specialmente nel primo tempo dove ho visto i ragazzi bloccati, non mi è piaciuto. Spesso dico che quando si gioca male non si deve perdere: loro nel primo tempo hanno fatto una grande gara vincendo molti contrasti. Oggi abbiamo fatto degli errori, nel secondo tempo ho visto la squadra che voglio io: con coraggio. La reazione mi è piaciuta, hanno voluto il pareggio a tutti i costi: volevano vincere la gara, non ci siamo riusciti. Resta un buon punto: abbiamo giocato contro la prima in classifica, hanno giocatori importanti e bravi. Noi siamo giovani e molti non sono abituati a queste partite, è un percorso di crescita. Sono contento del pari. L’avversario ti può mettere sotto ma non perdere è stato importante: vuol dire che siamo tosti e che ci crediamo, vogliamo dimostrare il nostro valore. Pensiamo alla prossima che sarà una partita tosta». In chiusura un commento per la prossima contro la Pro Sesto? «Sono tutte partite ravvicinate, oggi abbiamo sprecato energie fisiche e mentali: le pressioni e le motivazioni sono altissime. Queste gare ti fanno sprecare tante energie mentali. Da domani cercheremo di recuperare energie ed andremo ad affrontare una gara difficile».