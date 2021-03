Pro Vercelli in bambola e sotto di un gol

Pro Vercelli-Como 0-1

Marcatori: Max Gatto (Co) al 35';

PRO VERCELLI: Saro; Hristov, Masi, Auriletto; Gatto, Nielsen, Emmanuello, Iezzi; Rolando, Comi, Zerbin. A disposizione: Moschin, Tintori, Romairone, Della Morte, Awua, Clemente, Esposito, Erradi, Merio, Carosso, Costantino, Mezzoni. All. Modesto.

COMO (4-4-2): Facchin; Bertoncini, Crescenzi, Solini, Dkidak; Iovine, Bellemo, Arrighini, Cicconi; Gatto, Gabrielloni. A disposizione: Bolchin, Toninelli, Bovoln, Terrani, Celeghin, Rossetti, Hmaidat, Daniels, Koffi, Castillon, Ferrari. All. Gattuso.

Arbitro: Matteo Marcenaro

Ammoniti: Masi della Pro Vercelli; Crescenzi del Como.

Angoli: Pro Vercelli 1 Como 4

PRIMO TEMPO

Primo affondo è firmato Pro Vercelli: tiro dalla distanza di Leo Gatto, fuori di un metro alle destra di Facchin. E primo angolo conquistato da Rolando (che sembra in palla).

Il Como rinuncia al solito modulo e si adatta a quello della Pro, con una difesa a tre.

6': tiretto floscio di Max Gatto, che svaria su tutto il fronte d'attacco comasco.

9': tiro dalla distanza di Arrighini, para Saro, riprende Arrigoni che spara alto.

11': ripartenza di Gatto che velocissimo arriva in area, porge a... , la palla supera Saro, che però riesce a rallentare la sfera, arriva sant'Auriletto e la porta è salva. Sull'angolo Saro salva ancora in corner.

Per adesso è più Como di Pro.

17': grande affondo di Auriletto che arriva al limite, fa tutto bene ma sbaglia l'ultimo passaggio: applausi per lui, comunque.

22': su azione conseguente ad angolo, gran colpo di testa di Bertoncini e grande parata di Saro.

Partita falsata dalle folate imprevedibili del vento.

28': Zerbin, palla tra i piedi, sta per entrare in area ma incespica sulla palla. Per adesso, l'estroso attaccante ha fatto poco o niente.

30': bello l'affondi di Zerbin, stavolta è anticipato da un difensore.

Migliore in campo della Pro è Auriletto.

35': mischia paurosa davanti a Saro, azione che sfuma.

35': azione che si sviluppa dalla destra con Iovine, che crossa: Max Gatto, dopo un velo di Gabrielloni, indisturbato mette dentro. Como in vantaggio.

Il Como attacca di più, il Como sta vincendo i duelli individuali.

40': ci prova Rolando, ma il tiro è da dimenticare.

44': ancora Bertoncini, ancora un salvataggio di Saro.

45': punizione battuta alla operfezione da Gatto, grande parata del portiere ospite.