Pro Vercelli-Como 1-1 (Giusto così... e son 14 risultati utili consecutivi)

Pro Vercelli-Como 1-1

Marcatori: Max Gatto (Co) al 35'; Comi (Pvc) al 54'

PRO VERCELLI: Saro; Hristov, Masi, Auriletto; Gatto (Clemente 86'), Nielsen (Awua 69'), Emmanuello, Iezzi; Rolando, Comi (Costantino 69'), Zerbin (Della Morte 69'). A disposizione: Moschin, Tintori, Romairone, Della Morte, Awua, Clemente, Esposito, Erradi, Merio, Carosso, Costantino, Mezzoni. All. Modesto.

COMO: Facchin; Bertoncini, Crescenzi, Solini, Dkidak; Iovine, Bellemo, Arrighini, Cicconi (Danilels 89'); Gatto (Terrani 61'), Gabrielloni (Ferrari 80'). A disposizione: Bolchin, Toninelli, Bovoln, Terrani, Celeghin, Rossetti, Hmaidat, Daniels, Koffi, Castillon, Ferrari. All. Gattuso.

Arbitro: Matteo Marcenaro

Ammoniti: Masi, Auriletto, Emmanuello della Pro Vercelli; Crescenzi, Bertoncini, Solini, Arrogoni del Como.

Angoli: Pro Vercelli 5 Como 6

PRIMO TEMPO

Primo affondo è firmato Pro Vercelli: tiro dalla distanza di Leo Gatto, fuori di un metro alle destra di Facchin. E primo angolo conquistato da Rolando (che sembra in palla).

Il Como rinuncia al solito modulo e si adatta a quello della Pro, con una difesa a tre.

6': tiretto floscio di Max Gatto, che svaria su tutto il fronte d'attacco comasco.

9': tiro dalla distanza di Arrighini, para Saro, riprende Arrigoni che spara alto.

11': ripartenza di Gatto che velocissimo arriva in area, porge a... , la palla supera Saro, che però riesce a rallentare la sfera, arriva sant'Auriletto e la porta è salva. Sull'angolo Saro salva ancora in corner.

Per adesso è più Como di Pro.

17': grande affondo di Auriletto che arriva al limite, fa tutto bene ma sbaglia l'ultimo passaggio: applausi per lui, comunque.

22': su azione conseguente ad angolo, gran colpo di testa di Bertoncini e grande parata di Saro.

Partita falsata dalle folate imprevedibili del vento.

28': Zerbin, palla tra i piedi, sta per entrare in area ma incespica sulla palla. Per adesso, l'estroso attaccante ha fatto poco o niente.

30': bello l'affondi di Zerbin, stavolta è anticipato da un difensore.

Migliore in campo della Pro è Auriletto.

35': mischia paurosa davanti a Saro, azione che sfuma.

35': azione che si sviluppa dalla destra con Iovine, che crossa: Max Gatto, dopo un velo di Gabrielloni, indisturbato mette dentro. Como in vantaggio.

Il Como attacca di più, il Como sta vincendo i duelli individuali.

40': ci prova Rolando, ma il tiro è da dimenticare.

44': ancora Bertoncini, ancora un salvataggio di Saro.

45': punizione battuta alla perfezione da Gatto, grande parata del portiere ospite.

SECONDO TEMPO

Subito la Pro Vercelli avanti, con un paio di (belle) folate offensive. Ripartenza del Como, gran chiusura di Leo Gatto, ma la prima palla gol è per il Como con Max Gatto: gran tiro ed ennesima bella parata di Saro.

9': Azione splendida di Rolando sulla destra, dribbla con insistenza, cade, si rialza, scambia con Iezzi, palla a Comi che insacca: Pro Vercelli 1 Como 1.

10': Pro esaltata, ancora in avanti. È tutta un'altra Pro.

16': nel Como esce Max Gatto (applaudito dai pochi tifosi vercellesi), al suo posto Ferrari.

23': tiro di Arrigoni, para facile Saro.

24': tre cambi di Modesto: escono Comi, Nielsen, Zerbin, entrano Costantino, Awua, Della Morte.

27': bella azione Rolando-Della Morte, tutto fermo per fuorigioco.

Il Como è cotto, la Pro va a mille. Il Como ha comunque individualità da tenere sott'occhio.

Dieci al termine più recupero, la Pro può vincere, ma il risultato più giusto – visti i valori in campo – sarebbe un pareggio.

41': esce Leo Gatto ed entra Clemente.

43': punizione di Rolando, testa di Auriletto, alto.

4 minuti di recupero.