Le pagelle della Pro Vercelli (contro il Como)

SARO: 9

Le grandi squadre hanno portieri che fanno miracoli no? Il prossimo anno (se non si monta la testa) lo rivedremo su Dazn o Sky.

HRISTOV: 6

Giorno da segnare sul calendario. Lui, che del terzetto difensivo è in genere il migliore, oggi ha stentato più del solito, specie nel primo tempo.



MASI: 6,5

Bene anche quando la squadra va in affanno. Una partita da capitano, insomma.

AURILETTO: 7

Gara tutta grinta e chiusure. Autorevole (e determinante) soprattutto nei primi venti, trenta minuti.

IEZZI: 6,5

Parte in sordina ma poi nella ripresa giganteggia.

NIELSEN: 5,5

Non riesce a dettare i tempi al centrocampo come è suo solito.



EMMANUELLO: 5

Una delle peggiori prestazioni dell'anno. Forse dovrebbe rifiatare (a Pistoia aveva dato l'anima).



GATTO: 6,5

Buon gioco in fascia, tanto in copertura (fa una gran chiusura) quanto in fase offensiva (il primo tiro della Pro è il suo). Con una novità: la bravura nel battere le punizioni.



ROLANDO: 7

Partita spaziale. Il gol di Comi lo ha propiziato lui (con la preziosa collaborazione di Iezzi) grazie a un doppio dribbling, insistito.

COMI: 6,5

Combina poco, anche perché ben marcato, fino al gol: d'autore. E sono 11.



ZERBIN: 5

Anche lui, oggi, come Hristov, come Emmanuello. Ha bisogno di rifiatare.

DELLA MORTE: 6,5

Gioca con personalità: Palla al piede è difficile da fermare.



COSTANTINO: 6

La consueta grinta, soprattutto in area avversaria (lo vedremo prima o poi in coppia con Comi?)



AWUA: 6

Dinamismo a centrocampo.

CLEMENTE: 6,5

MODESTO: 7

Quando si gioca bene si deve vincere, quando si gioca male si deve pareggiare, ha detto un giorno. La Pro del primo tempo non ha brillato, ma ci sta: dopo 13 partite un calo (più psicologico che altro) è comprensibile.

E comunque: dei 6 punti a disposizione, lui e la sua Pro alla capolista Como ne hanno sottratti 4.