«Rimossi i volantini contro la violenza sulle donne: vogliamo chiarimenti»

Arriverà in Consiglio comunale la vicenda, segnalata dal Comitato Vercelli Antifascista Antirazzista, della rimozione dei manifestini che - in occasione dell'8 marzo - i volontari avevano affisso agli alberi di viale Garibaldi dove, il 24 gennaio 2013, venne assassinata Donika Xhafa, 47enne uccisa dall'uomo da cui si era separata da tre anni.

Pd e lista civica, in un'interrogazione che ha come prima firmataria Manuela Naso, chiedono conto della decisione di rimuovere immediatamente i manifestini, realizzati per la Giornata internazionale dei diritti della donna, da Eliana Como per NONUNADIMENO Bergamo.

«Nella giornata del 7 marzo il Comitato Antifascista e Antirazzista di Vercelli ha svolto l'azione simbolica di affiggere delle stampe con disegni realizzati da in occasione dell'8 marzo, che ricordavano alle donne di notare i segnali di pericolo legati a una mascolinità tossica, e altre stampe simili con l'invito alle donne a riconoscere i possibili rischi e a contattare i numeri anti-violenza - spiegano i consiglieri nell'interrogazione - l'affissione è avvenuta con nastro adesivo di carta, per non ledere né danneggiare l'ambiente e con materiali biodegradabili per non danneggiare in alcun modo la cosa pubblica. Tuttavia due agenti della Polizia locale hanno immediatamente rimosso le stampe, pochi minuti dopo l'affissione, dicendo di essere stati mandati da superiori in quanto l'affissione non era autorizzata. Le stampe - prosegue il documento - sono dunque state strappate parzialmente e molti pezzi di nastro adesivo sono rimasti attaccati, non risolvendo l'eventuale problema della salvaguardia del decoro pubblico».

In relazione all'accaduto, i consiglieri comunali chiedono «Se l'Amministrazione sia a conoscenza dei fatti sopra elencati, se qualche membro della Giunta abbia dato mandato alla Polizia Locale per la rimozione delle stampe; quali attività di controllo, mediante la Polizia Locale vengono giornalmente realizzate da parte dell’Amministrazione, in quale fascia oraria, in quali zone della città per controllare eventuali affissioni abusive visto che sulle cabine ci sono stampe di diverso tipo e contenuto, mai rimosse; se in onore della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne un tale gesto di eliminazione di un tipo di messaggio che va a tutela delle donne sia condiviso dagli amministratori».

L'interrogazione si conclude con la richiesta di sapere «se l'Amministrazione, certi che condivida il contenuto di tali volantini, abbia intenzione di veicolare tale messaggio tramite una campagna contro la violenza sulle donne, in luoghi e sedi ritenute più consone».