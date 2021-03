Incendio in cascina: a fuoco una ruspa

Incendio di una macchina operatrice, nel pomeriggio di domenica, in una cascina di Gattinara, in via Rovasenda 171.

Intorno alle 15,30 una squadra permanente del distaccamento di Varallo Sesia, Comando Provinciale di Vercelli, con il supporto di una squadra Volontaria del distaccamento di Romagnano Sesia (Comando di Novara) sono intervenute per domare le fiamme che, all'arrivo, avevano già avvolto completamente la ruspa.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area hanno tenuto il personale inpegnato per più di un’ora.

Non si sono verificati danni a persone o altre strutture della cascina.