Individuato e sospeso il lotto di vaccino usato per l'insegnante. Riprende la campagna con AstraZeneca

La Regione ha ristretto la sospensione del vaccino AstraZeneca al solo lotto del quale faceva parte la dose somministrata all'insegnante biellese di 58 anni morto il giorno successivo alla vaccinazione.

Lo rende noto l'Unità di Crisi della Regione poco prima delle 16 di domenica: «Sono riprese regolarmente in Piemonte le somministrazioni di vaccino AstraZeneca - si legge in una nota - dopo la sospensione precauzionale di un paio d’ore finalizzata a individuare e isolare il lotto del quale faceva parte la dose somministrata all’insegnante biellese deceduto. Il lotto è stato individuato e

proseguono ora regolarmente le somministrazioni di vaccini AstraZeneca appartenenti a lotti diversi, in attesa delle decisioni dell’Aifa e della Commissione piemontese per la farmaco vigilanza, che è stata già convocata».

L'uomo, un cossatese di 58 anni, dopo aver accusato il malore è stato stato soccorso invano dal 118.

Il medico di base, avvertito del decesso, avrebbe affermato che l'uomo era stato sottoposto alla vaccinazione con AstraZeneca, nei giorni precedenti. È stata disposta l'autopsia e sarà proprio il suo esito a permettere di conoscere esattamente le cause della morte.