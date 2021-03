Il virus nel vercellese: altri 113 casi nelle ultime 24 ore

Nessun morto, ma altri 113 casi nel bollettino delle ultime 24 ore che, per il vercellese, segnala anche 45 persone guarite.

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.530 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 137 dopo test antigenico), pari al 10% dei 15.288 tamponi eseguiti, di cui 6.875 antigenici. Dei 1.530 nuovi casi, gli asintomatici sono 574 (35,7%).

I casi sono così ripartiti: 176 screening, 868 contatti di caso, 486 con indagine in corso; per ambito: 25 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 144 scolastico, 1.361 popolazione generale.

Il totale dei casi positivi diventa quindi 277.507 così suddivisi su base provinciale: 23.323 Alessandria, 13.549 Asti, 9.079 Biella, 37.977 Cuneo, 21.453 Novara, 147.783 Torino, 10.475 Vercelli, 10.423 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.291 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.154 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 267 (+16 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.886 (+96 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 26.499. I tamponi diagnostici finora processati sono 3.324.123 (+1.530 rispetto a ieri), di cui 1.251.324 risultati negativi.

Sono 3 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui nessuno verificatosi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale è ora di 9.663 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.440 Alessandria, 609 Asti, 389 Biella, 1.142 Cuneo, 797 Novara, 4.439 Torino, 436 Vercelli, 325 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 86 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

I pazienti guariti sono complessivamente 238.192 (+552 rispetto a ieri) così suddivisi su base provinciale: 20.575 Alessandria, 12.196 Asti, 8.091 Biella, 32.352 Cuneo, 18.550 Novara, 125.663 Torino, 8.731 Vercelli, 9.045 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.149 extraregione e 1.840 in fase di definizione.