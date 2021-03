Case Atc: a Vercelli 100 alloggi non più assegnabili; 44 occupati abusivamente

La situazione dei complessi Atc di via Cena e via Egitto, in particolare, risulta decisamente compromessa: molti anni di mancate manutenzioni, occupazioni abusive con i conseguenti danni e il progressivo deterioramento delle condizioni degli stabili hanno reso molti alloggi non più assegnabili.

«Con le maggiori risorse previste - continua Stecco - si potranno effettuare tutte quelle manutenzioni che per anni non sono state realizzate. Un dato emerso è infatti che Atc Vercelli, nella legislatura precedente, è stata sempre molto penalizzata in termini di risorse messe a disposizione da Atc Nord, così che al momento gli alloggi in attesa di lavori straordinari o di manutenzione sono quasi 100, 44 quelli occupati abusivamente, mentre sono 12 quelli recuperati e in fase di assegnazione».

Stecco anticipa anche che, insieme al collega consigliere regionale del gruppo Lega Salvini Piemonte, Angelo Dago e all'assessore Caucino si sta lavorando e con la giunta all’aggiornamento della legge regionale 3 del 2010 sulle norme in materia di edilizia sociale, «con particolare attenzione al tema delle premialità per essere, nel futuro più prossimo, più efficaci in tema di assegnazioni», conclude.