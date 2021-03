Astra Zeneca: le domande che è lecito porsi

La vicenda che coinvolge il vaccino Astra Zeneca sta provocando dubbi e timori che incidono sulla già travagliata campagna vaccinale da poco iniziata.

L’attenzione degli organi di informazione e dell’opinione pubblica si concentra sui possibili rischi per la salute conseguenti alla somministrazione dei vaccini anti COVID e in particolare di questo, che, se da un lato ha generato molte speranze per alcune sue caratteristiche favorevoli rispetto ai vaccini Pfizer e Moderna, dall’altro fin dalla fase di sperimentazione ha scontato alcuni incidenti di percorso che ne hanno ritardato l’impiego.

Premesso che è doveroso e importante cercare di fare chiarezza il più velocemente possibile e gestire la situazione con estrema trasparenza, senza lasciarsi andare a conclusioni affrettate né in un senso né nell’altro, perché le variabili in gioco sono molte e tutte devono essere esaminate con attenzione, si può notare come nei commenti che riguardano la relazione tra i tragici casi che si sono verificati e la sicurezza del vaccino si intrecciano spesso due condizioni diverse, che attengono però entrambe allo stesso campo di studio. Stiamo parlando di una vaccinazione di massa il cui obiettivo è proteggere tutta la popolazione dal rischio rappresentato dall’epidemia e la prospettiva con la quale si osservano gli eventi e si valutano le strategie è quella collettiva e non individuale e le categorie usate sono quelle della probabilità e gli strumenti quelli della statistica.

Un aspetto riguarda la frequenza degli eventi patologici incriminati in un dato lasso di tempo nei due gruppi di popolazione, quello dei vaccinati rispetto a quello dei non vaccinati. Se la percentuale è simile si può ragionevolmente dedurre che l’introduzione della vaccinazione non è responsabile di questi casi, altrimenti se ne dovrebbe rilevare un maggior numero nel gruppo delle persone vaccinate. I primi commenti degli addetti ai lavori sono stati di questa natura, soprattutto sulla base dell’esperienza inglese.

La seconda considerazione riguarda invece l’utilità della vaccinazione, posto che essa sia responsabile del verificarsi di cosiddetti eventi avversi tra i soggetti vaccinati. La valutazione ovviamente dipende dalla frequenza e dalla gravità di questi eventi, ma anche dalle caratteristiche della malattia che la vaccinazione vuole combattere. Il tema è trascurabile se gli eventi avversi si presentano in numero scarso e/o di lieve entità: difficilmente ci si preoccupa se una persona su mille accusa un senso di malessere passeggero. Il problema, giustamente, si pone se si manifestano eventi gravi, addirittura mortali. Ad alcuni viene da chiedersi perché farmaci che possono provocare tali conseguenze vengono messi in commercio e quale sia l’affidabilità della sperimentazione cui sono stati sottoposti. Il fatto è che queste manifestazioni sono rare e solo un uso su larga scala le può rivelare; se la loro frequenza ad esempio è di un caso su 100.000 persone vaccinate è molto difficile che emergano in una sperimentazione condotta su qualche migliaio o decine di migliaia di persone, solo l’esperienza di milioni di dosi somministrate può permettere di mettere in evidenza certi fenomeni, come purtroppo è avvenuto per molti altri tipi di farmaci.

Ma l’accertamento che esiste la possibilità del verificarsi di queste complicazioni deve portare all’abbandono di quel vaccino? Qui entra in gioco il confronto con l’infezione: se la frequenza e la gravità della malattia sono molto maggiori rispetto alle reazioni provocate dal vaccino il rapporto tra il rischio della vaccinazione e i benefici che essa comporta in termini di riduzione di malati e di morti è comunque positivo. Purtroppo, come dicevamo, questo ragionamento non tiene conto del destino del singolo individuo; non sappiamo se la persona che ha un danno o addirittura muore a seguito della vaccinazione avrebbe contratto o meno la malattia. Si tratta di una persona sana, che non assume un farmaco per combattere una malattia di cui soffre, ma che investe su una protezione da un rischio ipotetico che corre egli stesso e che corre tutta la comunità cui appartiene.

C’è un esempio che conosciamo bene e che è stato citato in questi giorni: l’esperienza ha mostrato che la vaccinazione anti Polio con vaccino Sabin poteva provocare danni simili alla Poliomielite, ma il suo uso è stato mantenuto e per più di 30 anni tutti i bambini italiani sono stati vaccinati con quel prodotto, perché i suoi benefici sono stati ritenuti di gran lunga superiori ai suoi rischi finché la malattia non è scomparsa dal nostro paese.

Come ci dovrebbe insegnare la scienza non ci sono dogmi, ogni situazione va analizzata per quella che è utilizzando le conoscenze che via via si rendono disponibili