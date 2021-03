Prima sconfitta della storia di Hockey Vercelli: Montecchio Precalcino vince in casa per 6-5.

Prima sconfitta per Engas Hockey Vercelli dopo una striscia consecutiva di 17 risultati utili: arriva in terra veneta ad opera di Montecchio Precalcino per 6-5. Match molto combattuto, con continui rovesciamenti di fronte, azioni continue e un Montecchio Precalcino determinato e spesso letale in contropiede. Vercelli reagisce dopo essere andata sotto di due reti e aver agguantato il pari alla fine di primo tempo. Ripresa ancora più accesa agonisticamente, con reti che si alternano, il Montecchio a portarsi di nuovo avanti di due marcature ed Engas che insegue, specie nel finale, ma fermata da un bravo Dalla Valle. In classifica Engas resta, ovviamente visto il margine accumulato, prima a 49 punti. Segue il Roller Bassano con 38 e Montecchio Precalcino e Hockey Thiene a 37, entrambe con una partita in meno. Prossimo turno: sabato 20 marzo al Palapregnolato ore 20.45 contro Hockey Seregno, attualmente in coda alla classifica.

Primo tempo: I ragazzi di De Rinaldis vanno sotto dopo soli 2 minuti e mezzo ad opera di Loguercio. Vercelli reagisce con occasioni di Maniero, Ehimi e Perroni, ma il Montecchio Precalcino è aggressivo, producendo a sua volta gioco e costante pressione alla porta di Lopriore, meritando il 2-0 con Posito che conclude una buona azione collettiva. Segue una fase di match molto fallosa che, a 9’ dal termine, produce un cartellino blu per Andrea Zanini. Moyano si incarica del tiro libero e segna, accorciando le distanze. A 3 minuti dalla conclusione di frazione, il signor Nicoletti estrae un altro, blu, stavolta nei confronti di Posito. Di nuovo Moyano contro Dalla Valle e ancora rete per l’argentino che segna il 2-2 su cui si va a riposo.

Secondo tempo : dentro Oscar Ferrari per i vercellesi. La partita è combattutissima, con tiri pericolosi prodotti da entrambe le formazioni e rovesciamenti continui. I veneti vanno in vantaggio su contropiede con Posito. Al dodicesimo, una bellissima rete di Ferrari, frutto di un’azione personale dalla sinistra con più finte e dribbling, pareggia i conti sul 3-3. Il punteggio, però, cambia meno di due minuti dopo a favore di Montecchio Precalcino che, su azione di contropiede, segna con Andrea Zanini, servito dalla sinistra da un compagno, 4-3. Ancora lui, Andrea Zanini, firma l’allungo dei padroni di casa con il quinto gol, al termine di un’iniziativa collettiva. Loguercio commette il decimo fallo: Maniero batte il tiro diretto e realizza il 5-4. Montecchio riesce ancora ad andare in vantaggio di due reti con il 6-4 di Posito che devia da sotto porta il tiro di un compagno. A tre primi dalla conclusione del match, Maniero approfitta di un’azione nata da una punizione e riporta i vercellesi a ridosso dei veneti. Engas preme molto, cercando il pari, ma Dalla Valle para bene. Il match si conclude sul 6-5.

Tabellino:

Formazioni : ASD Hockey Montecchio Precalcino : Matteo Dalla Valle in porta, Davide Zanini (C), Andrea Zanini, Loguercio, Gallio, Posito, Pigato, Michele Dalla Valle, Pozzo. Allenatore: Roberto Zonta. Engas Hockey Vercelli : Lopriore fra i pali, Motaran (C), Maniero, Perroni, Ehimi, Moyano, Brusa, Ferrari, Schena, Lorenzo Uboldi. Allenatore: Paolo De Rinaldis. Arbitro : Sergio Nicoletti.