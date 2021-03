Modesto: «Un gruppo così non l'ho mai vissuto, nemmeno in A»

Di stagioni esaltanti come calciatore, Francesco Modesto ne ha vissute, per esempio nella Reggina, per esempio a Crotone. Difficile che ne parli. In genere, parla più volentieri del suo maestro e amico Juric, tecnico del Verona.

Che straveda per lui è evidente.

Ma alla vigilia della partita Pro Vercelli-Como, Modesto dice una cosa, che colpisce: «Un gruppo e un clima come quello di quest'anno non l'ho mai vissuto.»

Domani, dunque, va in scena una partita cosiddetta “di cartello”, ma come ha osservato il direttore Casella, chi l'avrebbe detto che la Pro Vercelli sarebbe arrivata a tanto?

«Casella ha ragione. Noi siamo partiti cercando di fare il meglio e cercando di valorizzare i giovani. Poi sono arrivati i risultati e a gennaio il direttore ha rinforzato la squadra. Ma guardate che il merito è di tutto l'ambiente e di tutti: dal magazziniere che si alza per primo, ai fisioterapisti che magari vengono anche nei loro giorni liberi, ai medici, sempre disponibili, al team manager, alla società, a tutti, u responsabili della comunicazione, il fotografo. E poi ci sono i ragazzi. Che hanno sempre dato il massimo.»

Insomma: il mister è bravo ad allontanare da sé le luci della ribalta. In realtà i primi grandi artefici dell'annata sono il direttore Casella, che ha dato vita a questa nuova società con scelte azzeccate (e in poco tempo, con budget contenuti) e appunto lui, Francesco Modesto. Parlano i risultati, parla l'entusiasmo che ha trasmesso alla squadra.

Ma Modesto sa che bisogna anche tirare il freno a mano. Guai a esaltarsi.

«Nel calcio non ci deve essere presunzione. Ogni partita ha una sua storia, e ogni giocatori ha caratteristiche particolari. Bisogna sempre dare il massimo. Noi abbiamo fatto die buoni risultati, ma se si pensa che noi siamo nati per vincere ci si sbaglia. Quello che otteniamo è frutto di un lavoro continuo e di una crescita continua, che deve continuare.»

Ma veniamo alla partita.

«Loro sono stati costruiti per vincere il campionato, noi no. Noi siamo nati per... per rompere, ecco... Sono una bella squadra, non la scopro certo io. Noi, quando entriamo in campo rispettiamo tutti i nostri avversari. Poi, quando l'arbitro fischierà l'inizio, vedremo cosa capita.».

A Pistoia abbiamo visto una partita strana. La Pro Vercelli, che era ed è superiore ai toscani, ha anche giocato in superiorità numerica. Però ha ottenuto una vittoria di misura, sofferta, pur disputando una grande prestazione.

«A Pistoia avevo giocatori che, sebbene fuori ruolo, si sono adattati e hanno risposto nel migliore dei modi. I ragazzi hanno giocato con il piglio giusto, hanno giocato per vincere. Poi è chiaro: in campo ci sono anche gli avversari.»

La scelta della formazione. Quand'è che nella testa di Modesto si delinea la squadra da mandare in campo?

«Dipende, a volte ho in mente qualcosa e poi cambio, sento che il tal giocatore può dare qualcosa di più. Ma voi dovreste vedere questa squadra quando si allena. Sono bravissimi a mettermi in crisi.»

E domani che partita si aspetta?

«Sarà una bella partita. E noi dovremo essere tosti, come sempre.»