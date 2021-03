Pd e lista civica: «Estendiamo la raccolta domiciliare della plastica a tutta la città»

Estendere a tutta la città di Vercelli la raccolta domiciliare della plastica.

E' quanto propongono, in un ordine del giorno che ha come primo firmatario Michele Cressano, i consiglieri comunali di Pd e lista civica. Un sistema che già è adottato nella gran parte dei Comuni del territorio e che andrebbe a inserire un altro tassello nel lungo e non sempre lineare cammino che la città ha intrapreso per ridurre in modo importante la produzione dei rifiuti. Attualmente solo il rione Cappuccini ha un sistema di raccolta rifiuti totalmente porta a porta: avviato nel corso dell'amministrazione di Maura Forte, il piano doveva progressivamente essere esteso alla città. Ma vari ostacoli di natura economica e politica avevano rallentato l'iter lasciando una situazione ibrida che no favorisce l'aumento della differenziata e si porta dietro, talvolta, anche spiacevoli situazioni di degrado urbano.

E proprio da queste considerazioni parte la proposta del Pd di estendere il servizio: «Il Parlamento Europeo - si legge nel documento - a luglio 2018 ha adottato il Pacchetto di direttive sull’economia circolare, che ha l'obiettivo di portare il riciclo dei rifiuti urbani ad almeno il 55% entro il 2025, al 60% entro il 2030 e al 65% entro il 2035, diminuendo l’uso delle discariche al di sotto del 10% entro il 2035. Tale pacchetto prevede obiettivi di riciclaggio dei rifiuti d'imballaggio per ciascun materiale, indicando per la frazione plastica il raggiungimento del 50% entro lil 2025 e il 55% entro il 2030. Per questo chiediamo di integrare il Dup, il Documento unico di programmazione inserendo al capitolo “Sviluppo sostenibile e tutela ambientale” l'estensione della raccolta domiciliare della plastica, per accrescere i quantitativi di rifiuti destinati al recupero e trattamento rispetto a quanto avviato in discarica o agli impianti di termovalorizzazione, promuovendo così l’economia circolare».