Cerutti, l'amarezza dei lavoratori: «Anni di sacrifici e ora non abbiamo più nulla»

Mercoledì i curatori daranno formale comunicazione della riconsegna della New.co al fallimento Cerutti e giovedì finiranno gli ammortizzatori sociali per i lavoratori vercellesi rimasti a casa dopo l'accordo di giugno. E intanto, da Roma, non c'è alcuna notizia sul tavolo di crisi richiesto al Mise.

Si preparano settimane difficili per i 160 lavoratori vercellesi lasciati a casa dopo l'accordo di giugno e per i 130 di Casale fermi dopo la sospensione delle attività della New.Co: per la loro, al momento, la prospettiva è di restare senza più alcun ammortizzatore sociale, sospesi in un limbo che rende impossibile intraprendere qualsiasi strada.

Il clima che si respira, venerdì mattina al presidio organizzato da Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil nel grande cortile del dismesso stabilimento vercellese, è di amarezza e frustrazione. C'è la forte sensazione di essere stati abbandonati tra le 200 situazioni di crisi aziendale che aspettano di trovare accesso al Mise.

E c'è lo sconforto nel registrare che «questo territorio non offre nulla - dice amareggiato Ivan Terranova, segretario della Fiom Cgil -: le politiche attive del lavoro hanno fallito. Da dieci anni assistiamo a continue chiusure di aziende storiche. Ma non vediamo alcun progetto di rilancio del territorio».

Mercoledì i sindacati incontreranno i curatori per ricevere la formale comunicazione del recesso dell’affitto di ramo di azienda. Un atto che mette la pietra tombale sull'accordo di giugno e sulla possibilità di dare un futuro all'azienda. Sempre mercoledì ci sarà un presidio davanti alla Prefettura: «Chiediamo che si inizi a ragionare a livello provinciale su come portare lavoro sul territorio», dicono i sindacati.

A raccontare l'emergenza immediata in cui si trovano tante famiglie è Marzia Prassi, moglie di uno dei lavoratori a casa: «Io lavoro nel settore turismo - racconta -: da un anno esatto sono a casa perché il Covid ha massacrato il mio comparto. Per la mia, come per altre famiglie, questa crisi è drammatica. Non possiamo pensare di trovarci per mesi senza alcuna entrata. Cerutti è un’azienda che ha portato Vercelli in alto nel mondo ma dopo la morte della signora Cerutti sono stati commessi tanti errori. Purtroppo rivangare il passato non serve. Ma ottenere gli ammortizzatori sociali per i lavoratori è fondamentale».

«Ancora una volta - conferma Roberto Cossa, rsu della Fiom – istituzioni e politica non ci sono e i dipendenti sono stati lasciati soli. Le politiche del lavoro su questo territorio, hanno fallito».

Sulla stessa linea anche Sergio Mazzola, Fim Cisl: «Da giovedì non ci saranno più ammortizzatori sociali per i lavoratori, ma chi dovrebbe rappresentare questo territorio non si è mai fatto sentire».

Tra i lavoratori c'è tanta amarezza nel guardare il cortile vuoto, i vetri rotti - da anni - del capannone, le tettoie bucate dalla grandine e mai sostituite.

«Abbiamo fatto tanti sacrifici – ricorda Francesco Ruggiero, ora in pensione ma storico dipendente e rsu Fiom dal 1984 –: quando le cose hanno iniziato ad andare male i lavoratori hanno accettato contratti di solidarietà, riduzioni di orario e cassa per dare modo a chi poteva andare in pensione di raggiungere il traguardo e ai giovani di avere un lavoro. C’è stata la crisi ma anche l’incapacità di programmare piani industriali: ora è fondamentale portare a casa gli ammortizzatori per i lavoratori».