1921-2021: 100 anni di vino e passione per la cantina Ivaldi

Un secolo di vita della cantina di famiglia, un traguardo che vuole essere anche un segnale di speranza in un periodo così segnato da incertezze e difficoltà. La storica Azienda agricola Ivaldi di Nizza Monferrato, guidata dal giovane Andrea, orgoglioso della tradizione che porta avanti con entusiasmo, festeggia i cent’ anni di storia, una storia fatta di fatica e duro lavoro, ma altresì di passione e grandi soddisfazioni.

La storia

Era il lontano 1921 quando il bisnonno Guido acquistò la casa e le terre che ancora oggi accolgono le vigne e iniziò a coltivare le uve, a lavorarle, a conservare il vino in grandi botti di legno e cemento. Anche il figlio Pietro Ivaldi dedicò tutta la vita alla coltivazione della vite e alla produzione di vino. Fu poi il nipote Dario a intraprendere una vera e propria attività commerciale, finalizzata a promuovere i propri vini sul mercato prima nazionale e, successivamente, internazionale. Nel 2001 il giovane Andrea, diplomatosi presso la Scuola Enologica di Alba, prende in mano l’azienda di famiglia e nel 2007 consegue la laurea in Enologia alla Facoltà di Agraria di Grugliasco: il percorso di studi e l’esperienza maturata sul campo permettono ad Andrea di fare quel salto di qualità determinante che lo porta ad esplorare nuovi mercati, ad ampliare la propria clientela e a partecipare alle più rinomate fiere di settore. Ai primi terreni se ne aggiungono altri fino a raggiungere i 12 ettari attuali, dislocati tra Nizza e Castel Boglione: un territorio collinare affascinante, una zona storicamente vocata alla coltivazione del vitigno Barbera, terra ricca di tradizioni enologiche, riconosciuta patrimonio dell’Umanità per i suoi affascinanti paesaggi vitivinicoli.

L’azienda oggi

Il lavoro iniziato dai predecessori non si è mai interrotto e, a un secolo di distanza, oggi la cantina continua ad essere rinomata per la qualità dei suoi vini, per una viticoltura rispettosa della tipicità dei vitigni autoctoni della zona. Un’azienda che ha trovato il suo equilibrio nella dimensione familiare, consolidandola nel tempo, con uno sguardo sempre rivolto alla tradizione, ma attento altresì all’innovazione, al rapporto diretto con il consumatore e alla cura dell’ospitalità in cantina.

I vini prodotti derivano esclusivamente dalle uve coltivate nei vigneti dell’Azienda e sono tutti monovitigni – ad eccezione del Monferrato bianco che è un assemblaggio – per far sì che ogni varietà si esprima al meglio e riveli le sue caratteristiche più tipiche, perché Andrea ci tiene a sottolineare che “Io faccio il mio vino, non quello che vuole il mercato”.

La gamma dei vini è ampia e completa: si parte dai rossi, dal più tradizionale Barbera d’Asti DOCG, prodotto portante dell’azienda, affiancato dal Nizza DOCG, ottenuto da una selezione di uve Barbera vinificate in purezza. Non possono mancare il Dolcetto e il Barbera del Monferrato DOC , giovani, delicati e la Freisa, più strutturata e fruttata, legata alla storia di famiglia. Ad impreziosire la proposta dei bianchi, c’è una vera chicca: un Alta Langa, l’ultimo nato, coltivato a Castel Boglione in una zona dove le colline superano i 250 metri s.l.m. di altitudine, come vuole il disciplinare, a cui Andrea ha dato il suo nome. Il Moscato d’Asti DOCG, il Brachetto d’Acqui e una grappa di Moscato ottenuta con un vecchio metodo di distillazione, completano la gamma dei vini proposti.

Per brindare a un’occasione così speciale , la cantina presenterà a breve un nuovo vino, un Monferrato Nebbiolo che si chiamerà appunto “Cento”. Ma le novità non finiscono qui…

Azienda agricola Ivaldi Dario di Ivaldi Andrea

Strada Scrimaglio 17

14049 Nizza Monferrato (AT)

Mail: info@vinivaldi.it

Tel.: 0141-721101/ 338-4379410

Sito web: www.vinivaldi.it