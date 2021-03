Niente mascherina nel supermercato. Multa a un 72enne

Si rifiuta di indossare la mascherina all'interno del supermercato e prende a male parole una dipendente che lo aveva ripreso.

Così alla fine il personale ha chiamato la Polizia. È successo venerdì mattina in un supermercato in corso Bormida.

Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti perché era stato ivi segnalato un cliente che non indossava la mascherina di protezione. Giunti sul posto, gli operatori prendevano contatti con una dipendente del punto vendita che riferiva di avere più volte richiamato il cliente in questione chiedendogli di indossare la prescritta mascherina: questi non solo non la indossava, ma insultava la dipendente che lo aveva richiamato.

All'uomo, un 72enne residente in Vercelli, è stata contestata la violazione amministrativa per il mancato rispetto delle norme di sicurezza anti contagio. La dipendente del punto vendita veniva informata su come tutelarsi legalmente per gli insulti ricevuti.