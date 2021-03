Furto alla farmacia dell'Isola: catturato il terzo ladro e recuperati 1200 euro di bottino

Si era nascosto in un stabilimento abbandonato, nel tentativo di sfuggire alle ricerche condotte dalle forze dell'ordine. Ma alla fine, anche il terzo componente della banda di ladri che avevano preso di mira alcune farmacie ed esercizi commerciali della città è stato rintracciato e arrestato.

A fermarlo i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia che lo hanno arrestato per furto aggravato in concorso: a finire in manette è un marocchino 27enne, senza fissa dimora, clandestino e gravato da un ordine di espulsione. Ora si trova in carcere dove erano stati in precedenza portati anche gli altri due ladri, fermati all'Isola, poco lontano dal Palahockey dagli uomini di Volanti e Squadra Mobile: si tratta di due marocchini 19enni, clandestini, gravati da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Insieme a un complice avevano appena infranto il vetro della farmacia del rione per rubare denaro e medicinali.

Sulle tracce del terzo fuggiasco si erano intanto messi i carabinieri: un sopralluogo alla farmacia ha permesso si accertava che la porta di ingresso era stata divelta con un tombino in ghisa ed erano stati asportati medicinali e 1200 euro contenuti nel registratore di cassa. Il denaro, in parte, è stato rinvenuto addosso ai due arrestati. Veniva quindi predisposta una battuta di rastrellamento con l’impiego di più pattuglie dei carabinieri: alle 13, nell’adiacente via Trento, dopo estenuanti ricerche condotte palmo a palmo, il fuggiasco è stato rintracciato. Per tutto il tempo si era nascosto in un capannone in disuso, uscendone solo quando pensava che le acque si fossero calmate.

In suo possesso sono state trovate alcune scatole di farmaci, e circa 800 euro in banconote e monete che venivano successivamente restituite alla farmacista. Il marocchino 27 nne, senza fissa dimora, clandestino, gravato da un ordine di espulsione a cui non aveva ottemperato, è stato dichiarato in stato di arresto e su disposizione del magistrato di turno della Procura di Vercelli, tradotto in carcere.

Le successive indagini hanno permesso di accertare che i tre malviventi avevano, nel corso della notte, prima tentato un furto presso un’altra farmacia in viale Garibaldi ma avevano desistito dall’intento poiché il farmacista li aveva sorpresi e messi in fuga, e poi perpetrato un altro furto di alcune monete dal registratore di cassa da un negozio di parrucchiera di via Dante, per i quali i tre sono stati altresì deferiti per furto continuato aggravato in concorso.