Nuovi mezzi per la squadra manutentori del Comune

Consegnati nei giorni scorsi, sono già in uso alla squadra degli operai manutentori del Comune due mezzi di trasporto che vanno a sostituire altrettanti mezzi vetusti e rottamati.

«Nel contesto di un’operazione di rinnovamento del parco mezzi comunali – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Fabrizio Bonaccio – abbiamo acquistato due furgoni di dimensioni diverse e presto sostituiremo anche il vecchio motocarro Bremach a 4 ruote motrici. Si tratta di strumenti di lavoro, indispensabili per i nostri operai che potranno così svolgere le loro mansioni in modo più agevole e sicuro. I mezzi acquistati – conclude Bonaccio – sono già in dotazione al geometra Marco Defabiani, responsabile del settore manutenzione, e alla sua squadra di operai».

La consegna dei mezzi è avvenuta alla presenza del sindaco Paolo Tiramani e dell’assessore Bonaccio, che hanno incontrato gli operai comunali e li hanno ringraziati per il grande e attento lavoro che ogni giorno svolgono per la cura e la manutenzione del patrimonio comunale, e dunque per tutta la comunità.