Da Fondazione Valsesia un defibrillatore per il Pala Loro Piana

È stato consegnato venerdì 12 marzo, con una piccola cerimonia nell’ufficio del sindaco Paolo Tiramani, il defibrillatore che Fondazione Valsesia ha donato al Comune perché sia messo a disposizione delle società svolgono attività sportiva all’interno del Palazzetto Loro Piana.

Il dispositivo è stato consegnato nelle mani dalla presidente di Fondazione Valsesia, Laura Cerra, e da Emanuela Buonanno, nella duplice veste di membro del direttivo della Fondazione e di vice sindaco: «La Fondazione sta facendo molto per il mondo dello sport – commenta Emanuela Buonanno – dopo aver messo a disposizione delle squadre della Valsesia tamponi gratis per controllare gli atleti e permettere loro di svolgere attività sportiva in sicurezza, ora abbiamo voluto dotare il palazzetto Loro Piana di questo dispositivo salva vita, fondamentale per la sicurezza degli atleti. Ringrazio la presidente Laura Cerra e tutti i colleghi del direttivo per l’attenzione sempre dimostrata verso la nostra città».

Alla consegna era presente tutta la Giunta del Comune di Borgosesia, oltre a Franco Gilardi, vice-presidente del Valsesia Basket, squadra che riunisce oltre 250 atleti delle diverse categorie e che svolge nel Palazzetto Loro Piana la propria attività agonistica.

Grato di questo ennesimo atto di attenzione alla città il sindaco Paolo Tiramani: «Fondazione Valsesia è una realtà di riferimento per l’intero territorio valsesiano – ha commentato il primo cittadino – con la quale in questo anno di pandemia abbiamo creato in più occasioni sinergie efficaci a favore della cittadinanza: ringrazio di cuore Laura Cerra e tutto il suo gruppo di lavoro per la loro costante disponibilità e attenzione».