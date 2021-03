Genitori al lavoro e figli in Dad? Servizio di assistenza dal Comune di Trino

Il Comune di Trino si attrezza in tempo reale per garantire un servizio di assistenza ai genitori che, da lunedì, si troveranno i bambini a casa da scuola. E, a chi è impegnato con il lavoro, offre la possibilità di aderire al progetto “Insieme in Dad”, progettato in Collaborazione con l’associazione Elen’sport.

«Il servizio - spiega il sindaco Daniele Pane - si concretizza nella possibilità di avere un'assistenza, tra le 8 e le 18, che permetta ai bambini di seguire le attività di didattica a distanza e ai genitori di lavorare e per questo è rivolto unicamente alle famiglie in cui entrambi i genitori siano impegnati con il lavoro. I bambini verranno divisi in gruppi di 8 persone per i bambini delle elementari e delle medie e in 6 per gruppo per i bambini della scuola dell’infanzia. L’orario di assistenza sarà dalle ore 8 alle ore 18 al costo di 40euro a settimana, ad esclusione del pasto di 5 euro, per le famiglie in difficoltà economica sarà possibile rivolgersi ai Servizi Sociali al numero 0161/806011».