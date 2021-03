Anticipando i contenuti del Decreto legge in fase di approvazione da parte del Governo, la Regione Piemonte ha disposto, con apposita ordinanza, il divieto di raggiungere le seconde case nelle giornate di sabato e domenica.

Una decisione emanata in vista del passaggio del Piemonte in zona rossa a partire da lunedì 15 marzo, in base a quanto deciso nel DL in fase di approvazione a Roma da parte del Governo.