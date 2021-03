Sfondano la porta della farmacia dell'Isola e rubano soldi e medicine

Usando un tombino in ghisa hanno sfondato il vetro d'ingresso della Farmacia dell'Isola, per rubare medicinali ed eventuali soldi.

Sorpresi da un cittadino che ha allertato la Polizia, si sono dati alla fuga attraverso i campi, prima di essere bloccati dalla Polizia di Stato.

All'alba di giovedì, la Sala Operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Vercelli ha inviato una pattuglia in via Restano in quanto nella farmacia era in atto un furto, segnalato da un privato cittadino, ad opera di tre malfattori. Per tale ragione, veniva richiesto l’ ausilio delle Volanti della Questura di Vercelli i cui operatori, unitamente ai militari, notavano effettivamente tre soggetti vestiti di scuro uscire dalla farmacia in questione i quali, una volta notate le pattuglie, si davano a precipitosa fuga in direzione di via Spagna.

Cominciava un inseguimento dei tre soggetti e alle ore 6.20 in via Spagna, gli operatori della Squadra Volante della Questura raggiungevano un soggetto che fermato cercava di divincolarsi per sottrarsi all’arresto venendo bloccato e successivamente identificato, in un uomo ventenne di origine marocchina.

Nel frattempo, altri operatori della Polizia di Stato insieme ai militari dell’Arma dei Carabinieri, si sono messi all’inseguimento di un secondo soggetto, identificato successivamente in un giovane di orgine marocchina, il quale si era dato alla fuga attraversando le risaie con direzione Caresanablot e che veniva raggiunto all’altezza dell’Ippica Vola, grazie anche all’ ausilio fornito da un cittadino che faceva salire a bordo della propria autovettura un poliziotto, agevolando l’inseguimento e la cattura. Il terzo soggetto riusciva in un primo momento a far perdere le proprie tracce.

Da un sopralluogo effettuato presso la farmacia sita in via Restano, si constatava che i ladri accedevano al negozio grazie all’uso di un tombino in ghisa che veniva usato per sfondare un vetro della porta di ingresso. Una volta all’interno, asportavano denaro e medicinali.

I due arrestati, accompagnati presso gli Uffici della Questura di Vercelli, sono stati dichiarati in arresto per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Il P.M. di turno disponeva la traduzione degli arrestati presso la Casa Circondariale di Vercelli ove sono tuttora custoditi. Sono in corso accertamenti per verificare se le persone arrestate abbiano compiuto ulteriori reati.