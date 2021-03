Prefetto, parlano segretaria e colf: «Subivamo insulti e accuse perché avevamo paura»

Insulti, scatti d'ira incontrollabili, un'inspiegabile mancanza di rispetto verso le persone e il loro lavoro. E' un ritratto che mal si adatta a un rappresentante delle istituzioni quello tracciato in aula dalle due parti civili costituite al processo che coinvolge l'ex prefetto Salvatore Malfi. Difficile pensare a un rappresentante delle istituzioni che non paga quanto dovuto per le utenze o la tassa rifiuti e che fa lavorare in nero la colf, delegando totalmente la gestione di quella che è la quotidianità privata alla segretaria della Prefettura, inviata a far la spesa, a fare i prelievi al bancomat o a occuparsi della busta paga della donna delle pulizie.

Nelle quasi sei ore di udienza – prevalentemente dedicate all'audizione delle parti civili – il quadro tracciato degli anni vercellesi di Malfi è quasi incredibile. «Se per qualche motivo si arrabbiava, il prefetto mi urlava contro insulti di tutti i tipi – ha raccontato in aula Maria Luce De Ronzo, la ex colf -. Mi diceva che non sapevo lavorare, che la casa faceva schifo, che gli rubavo i soldi e mi insultava con espressioni volgari», ha detto la donna che, nei confronti dell'ex datore di lavoro, ha anche intentato una causa di lavoro per il recupero dei contributi non versati. Lei, che aveva lavorato anche per il predecessore di Malfi, aveva scoperto solo dopo mesi che nessuno le stava versando i contributi previdenziali e che, di fatto, lavorava in nero. Alla richiesta di chiarimento, però, si era sentita rispondere che «per questo c'era una segretaria e che lei non doveva permettersi di disturbare un prefetto». Il tutto, a detta della donna, con toni decisamente poco eleganti. Lei non aveva mai reagito: «Avevo bisogno di lavorare – ha detto – e poi avevo paura. Io era la donna delle pulizie come facevo a mettermi contro il prefetto?».

Dopo un episodio in cui Malfi le avrebbe lanciato contro un faldone, la donna però aveva iniziato a registrare le conversazioni con il suo capo. «Tenevo quelle in cui lui mi insultava o trattava male e distruggevo le altre» ha detto. Registrazioni, sulle quali è in corso una vera e propria battaglia tra pubblica accusa e difesa che non le vorrebbe ammettere tra le prove del processo in quanto raccolte al di fuori dell'attività di indagine autorizzata. Sul tema, la Corte non ha ancora sciolto la riserva in relazione all'ammissibilità dei file che la donna aveva conservato anche dopo l'iniziale decisione di non dar seguito alla causa di lavoro. Una scelta fatta a fronte di un versamento di mille euro fatto dall'allora vice prefetto aggiunto Raffaella Attianese che, quando Malfi se ne era andato da Vercelli e dunque De Ronzo aveva perso il posto, aveva anche fatto da tramite per un colloquio di lavoro tra il figlio della donna e Gianluca Mascarino della cooperativa Obiettivo - colloquio che, poi, si era però concluso con un nulla di fatto. «Io non potevo permettermi di restare senza lavoro - ha ribadito più volte la donna nella sua deposizione - e anche se lo stipendio era basso non potevo dire niente. Però non ce la facevo a sopportare come mi trattava, piangevo sempre e una volta mi sono anche sentita male».

Attorno allo stipendio della colf e alla gestione dei rapporti con il personale, ruota un capitolo importante del processo, soprattutto per la gravità delle accuse che vengono rivolte a Malfi e che toccano, parzialmente, anche la sua vice di allora.

A occuparsi di conteggiare le ore della colf, di versarle lo stipendio e di fare da tramite tra le istanze della donna e Malfi era la seconda delle parti civili, Manuela Leporati che svolgeva l'incarico di segretaria del prefetto. Secondo l'impianto accusatorio della Procura la donna sarebbe stata obbligata, a fronte della minaccia di una denuncia e del conseguente rischio di perdere il posto di lavoro, a saldare le utenze dell'appartamento in uso a Malfi che la accusava, tra l'altro, di aver dato alla colf una cifra ben superiore a quella pattuita. Un groviglio di accuse, nate dal fatto che la segretaria aveva l'accesso alle credenziali del conto corrente di Malfi e in alcuni casi anche al suo bancomat, sul quale probabilmente torneranno anche gli imputati nelle loro deposizioni, «ma che – ha raccontato la donna in lacrime – erano sempre accompagnate da toni esasperati, parole pesanti e insulti che Malfi riservava anche ad altre colleghe».

Alcune di loro saranno chiamate dalla pubblica accusa a deporre alla prossima udienza del processo.