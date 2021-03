Assistenza per i minori in Dad: Borgosesia e Quarona pronte a partire

«Da lunedì saremo in zona rossa e tutte le scuole saranno chiuse - spiega il sindaco di Borgosesia, Paolo Tiramani -, ma i genitori che lavorano continueranno nella maggior parte dei casi a recarsi nelle fabbriche e negli uffici quindi occorre una soluzione per i bimbi della scuola dell’infanzia e della primaria. Come già abbiamo fatto lo scorso maggio andiamo in soccorso di quelle famiglie che lavorano: affidare i bambini ai nonni in questo periodo non è consigliabile, trovare una baby sitter è spesso difficile e comunque costoso quindi offriamo un servizio di assistenza, con educatori formati, che consentirà alle mamme e ai papà di andare al lavoro mentre i loro piccoli saranno assistiti ogni giorno dalle 8 alle 18».

Il servizio avrà il costo di 10 euro al giorno, oltre alla mensa per la quale varranno ovviamente i buoni usati a scuola e si svolgerà in due sedi diverse: per la Primaria verranno utilizzati i locali della sala conferenze e della ludoteca dello stabile Pro loco, mentre per la scuola dell’Infanzia i bambini verranno ospitati nelle palestre Gagliardini, al piano superiore dello stesso stabile.