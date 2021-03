Il forte legame tra Cnos Fap e San Giuseppe

Nonostante la FAD e il periodo particolarmente critico che stiamo attraversando a livello scolastico, il cnos Fap Don Bosco di Vercelli continua incessante la sua attività nel campo della comunicazione multimediale attraverso l'utilizzo dei social.

Questa volta si è preso spunto ha preso spunto dall' anno dedicato a San Giuseppe.

Gli allievi hanno svolto una ricerca storica cogliendo occasioni di collegamento tra la figura del Santo patrono dei Falegnami ed il corso di falegnameria che attualmente è in corso presso il centro di formazione professionale.

“Forse non tutti sanno –ci dice fratel Alessandro Cagnola direttore della comunità lasalliana Torinese - che tantissimi istituti delle scuole cristiane sono dedicati proprio a San Giuseppe e questo deriva dal fatto che San Giovanni Battista de la Salle, fondatore delle nostre scuole, era particolarmente devoto alla figura di questo Santo”

Gli allievi del Cnos attingendo a fonti storiche e attraverso l'utilizzo di Internet hanno scovato interessanti immagini relative al collegio vercellese intitolato appunto a questo Santo al quale sarà dedicato tutto il 2021.

Hanno anche intervistato DAVIDE VOLPE , un ex allievo di queste scuole ma anche particolarmente legato all'ambiente Salesiano del Belvedere per le sue molteplici attività.

Proprio DAVIDE, vedendo una foto del grande organo presente nella cappella del collegio, ci confida che per tanti anni coltivò la sua passione musicale proprio su quello strumento oltre a commuoversi nel vedere il grande salone cine-teatro che suscitò in lui la sua grande passione per il cinema.

Complimenti a Bahnane Mohamed, Bonvissuto Giuseppe, Costa Daniel, Filippi Gianluca e Sessa Aurora allievi della 2 AUTOMOTIVE .

Con le loro realizzazioni corredate da una bella galleria di immagini hanno contribuito a valorizzare questo particolare anno omaggiando questa realtà vercellese che si appresta a compiere i 180 anni dalla sua fondazione e la cui opera attualmente è portata avanti con tanto coraggio ed intraprendenza dall’affiliata Roberta Tricerri nell’attuale sede di via Frova a Vercelli.