Pozzolo ai sindacati: «Se il vostro ruolo è discutere sulle mie battute...»

«Piuttosto che ai post di Pozzolo, i sindacati pensino ai fallimenti pluriennali che hanno avuto nella difesa dei posti di lavoro"». Lo ha scritto sui social e lo ribadisce nella nota di risposta alle polemiche nate dopo la foto pubblicata l'8 marzo sul suo profilo social.

«Non conosco i sindacalisti che hanno firmato la nota sdegnata contro quella che era una battuta, specificata come tale - dice Pozzolo -. Sicuramente sono degnissimi difensori dei lavoratori. Ma mi chiedo se polemizzare con Pozzolo sia il ruolo del sindacato oggi. Se è così, per me va bene: io polemizzo fin da ragazzo e non ho problema nel continuare a farlo. Personalmente ho sempre pensato che i sindacati avessero un ruolo diverso e dovessero occuparsi dei lavoratori e delle loro condizioni. Di operare sul territorio nelle situazioni di crisi e, vedendo l'attuale situazione del vercellese mi chiedo quali siano i risultati concreti di questa azione: quante trattative siano state fatte, quanti contratti, quanti tavoli di crisi relativi a crisi del territorio siano stati avviati al Mise. Forse è di questo che dovremmo parlare... Ma se si preferisce polemizzare sulle battute di Pozzolo... per me va bene lo stesso».