Sparisce da casa: ore di angoscia per una quarantenne valsesiana

Si è allontanata dalla sua casa di Alagna, giovedì mattina, facendo perdere le tracce e facendo temere gravi conseguenze per la sua incolumità.

Ma per fortuna la ricerca della scomparsa, una quarantenne, è finita nel migliore dei modi. Grazie all'intervento del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e dei Carabinieri, la donna è stata rintracciata nel pomeriggio, sana e salva.

L’allarme è stato dato dai familiari della donna, una quarantenne che si era allontanata nelle ore della mattina, creando grande preoccupazione. Considerata anche la particolare gravità della situazione, per la ricerca della donna, i finanzieri del Sagf – di cui alcuni liberi dal turno di servizio – hanno immediatamente attivato le operazioni di ricerca utilizzando, tra le altre, le più recenti tecnologie informatiche, prendendo anche in esame la possibilità di impiegare un particolare mezzo aereo, un elicottero della sezione aerea GdF di Venegono, dotato del “IMSI CATCHER”, sistema in dotazione nella strumentazione di bordo, in grado di generare una rete cellulare che aggancia solo il dispositivo scelto: in tal modo viene definita un'area di ricerca circoscritta e, sorvolando in modo strategico le zone di ricerca, si perviene a un punto preciso di localizzazione.

Fondamentale, per la ricerca della scomparsa, è stato l'utilizzo di alcune tecniche di localizzazione Gps che hanno permesso di individuare il segnale del cellulare della donna, che in quel momento si trovava in un paese del biellese, confinante con la provincia di Vercelli.

La quarantenne è stata quindi rintracciata e recuperata in buone condizioni di salute da una pattuglia dei Carabinieri di Serravalle Sesia, con grande sollievo della famiglia e di tutti i soccorritori impegnati nelle ricerche.