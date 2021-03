Ford Mustang Mach-E: il futuro è solo l’inizio

Voglio ringraziare Luca Aquila e Maurizio Manni, di Ford Accademy – ha poi proseguito - che ci hanno tenuto compagnia in queste settimane e che ci hanno dato un grande supporto per presentare questo grande prodotto” ha proseguito il padrone di casa. La parola è passata ad Alessandro Rocco, Sales Area Manager Nord Italia at Ford Motor Company, il quale ha fortemente ribadito che: “La Mustang rientra in una categoria di esperienze che vogliamo far vivere ai nostri clienti durante l’avvicinamento al nostro brand. Questa macchina è un’icona che ha fatto la storia della Ford. È solamente l’inizio di un percorso di elettrificazione”. Lorenzo Simonetti, responsabile del processo di acquisto, ha voluto precisare che: “Sarà disponibile online, mettendola nel carrello. Il processo è semplice ed immediato, si acquista come se fosse un normale prodotto online. Nel caso la si volesse acquistare, bisogna versare un piccolo anticipo e poi si sceglierà la modalità di pagamento definitiva. L’auto arriverà al concessionario e poi si deciderà se consegnarla direttamente a casa del cliente o se farla venire a ritirare in concessionaria: è come l’acquisto che ormai siamo abituati a fare”. Insomma, non solo la spesa online o il classico acquisto da Amazon: la Ford, come ormai altre case automobilistiche, si proietta nel futuro rendendolo presente.