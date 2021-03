Vacanza rovinata e 200 euro persi: in aula l'ennesima truffa della casa "fantasma"

Duecento euro persi, un inutile viaggio andata e ritorno a Pesaro e le vacanze rovinate: se la ricorderà per parecchio tempo, un vercellese, l'estate 2018. Vittima di una delle tante truffe che ruotano attorno agli annunci “fasulli” l'uomo aveva affittato un appartamento nella località marchigiana attraverso il portale subito.it. Attraverso un numero telefonico si era accordato per versare 490 euro per l'affitto dell'ultima settimana di agosto e aveva versato una caparra di 200 euro su una PostePay.

All'arrivo nella località balneare l'amara sorpresa: l'appartamento non c'era e, al numero telefonico trovato sull'avviso, nessuno rispondeva più. Al vercellese non era rimasto altro che sporgere denuncia. Nei giorni scorsi, in Tribunale, si è svolto il processo nei confronti del titolare della Poste Pay, un modenese di 41 anni, accusato di truffa rintracciato dai carabinieri seguendo la traccia della carta. Nei suoi confronti l'accusa ha chiesto una condanna a sei mesi e una multa di 100 euro, mentre il difensore ha chiesto un'assoluzione sostenendo che chiunque avrebbe potuto incassare la somma versata sulla carta – dal momento che questa è cedibile – e che il vercellese truffato aveva parlato al telefono con una donna.