Vaccinazioni, serve un cambio di passo. I sindaci offrono nuovi spazi e chiedono velocità

Vaccinare a ritmi serrate quante più persone possibile. Alla vigilia dell'inevitabile zona rossa e con nuove misure restrittive che sembrano riportare le lancette dell'orologio indietro di un anno, i sindaci del territorio chiedono uno sforzo aggiuntivo alle istituzioni sanitarie.

Al momento, l'unica strada per uscire dalla pandemia sembra essere quella dell'immunizzazione di massa ma i numeri delle inoculazioni - che pure in Piemonte sono tra i migliori d'Italia - sono troppo bassi per avere effetti tangibili. «Un giorno solo alla settimana dedicato ai vaccini sul territorio santhiatese è troppo poco - rileva il sindaco Angelo Cappuccio, che ha mandato una lettera al manager dell'Asl Angelo Penna chiedendo - celeri soluzioni. Se ci sono 1400 over 80 da vaccinare non è possibile che uno o due giorni la settimana siano da considerare sufficienti per metterci in sicurezza. Il piano vaccini - prosegue Cappuccio - dovrebbe essere in questo momento la strada prioritaria su cui Regione Piemonte, Asl Vercelli e SISP dovrebbero concentrarsi per sconfiggere la pandemia. Credo che debelleremo questo virus solo quando operatori e luoghi vaccinali saranno impegnati 7 giorni su 7. Con un giorno alla settimana e così com'è stata impostata questa campagna vaccinale, qui da noi, non finiremo mai».