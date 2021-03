Un canale Telegram per comunicare con i cittadini

Il Comune di Vercelli apre un canale Telegram per raccogliere le segnalazioni dei cittadini e comunicare in modo più celere.

«Abbiamo attivato un nuovo canale social “Telegram” che sarà operativo a partire da sabato 13 marzo – spiega il sindaco Andrea Corsaro – per essere più vicini ai cittadini e comunicare in maniera tempestiva, in questo periodo. La prossimità alla cittadinanza è fondamentale, anche per favorire comportamenti corretti ai fini del contenimento del contagio da Covid e contrastare la diffusione di notizie non veritiere».

Telegram, è un'applicazione di messaggistica istantanea nata nel 2013, che conta circa nove milioni di utenti in Italia. Il servizio di messaggistica istantanea incontra il favore dei cittadini, come emerge dall’indagine “La Comunicazione digitale durante l’emergenza”, condotta dall’Osservatorio nazionale sulla comunicazione digitale di PA Social e Istituto Piepoli, di cui fa parte anche l’Anci, infatti, si rileva che l’80% degli italiani considera molto utile l’utilizzo dei social e delle chat per comunicare con le istituzioni.

«Stiamo puntando sulle nuove modalità di comunicazione - commenta l’Assessore alla Realizzazione dei progetti di innovazione tecnologica Emanuele Pozzolo – garantiscono una comunicazione più rapida e veloce e fino ad ora abbiamo ottenuto un buon riscontro da parte dei cittadini».