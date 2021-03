Nuovi dirigenti alla Prefettura di Vercelli

Due nuovi dirigenti hanno preso servizio in Prefettura a Vercelli: si tratta dei viceprefetti aggiunti Giacomo Toma e Luana Strippoli.

Toma, leccese, laureato in giurisprudenza, è il nuovo Capo di Gabinetto della Prefettura. Entrato nell’amministrazione dell’Interno nel 2017, dopo un percorso formativo presso il Ministero dell’Interno e le Prefetture di Milano e Lecce, ha svolto, dal 2019, la funzione di Capo di Gabinetto presso la Prefettura di Gorizia.

Strippoli, originaria di Corato, giunge a Vercelli dopo un’esperienza da direttore logistico gestionale nella Direzione Regionale Puglia del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Laureata in giurisprudenza, ha svolto un tirocinio formativo alla Prefettura di Bari. A Vercelli, dirige l’Area III - Applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio.