Screening anti cancro con giorni e orari errati: ecco cos'è successo

In relazione a quanto segnalato da un’utente e pubblicato dagli organi di stampa circa inviti a prestazioni di screening con indicazioni “inverosimili” e comunque errate, siamo innanzi tutto rammaricati di quanto accaduto e del disagio arrecato all'utente.

Approfittiamo per precisare che gli inviti per gli esami di screening mammografico e citologico vengono inviati con lettera a invio automatico da parte del Dipartimento regionale di screening e dal CSI Piemonte. In occasione della prima e seconda ondata pandemica, gli inviti per le prestazioni di screening sono state sospese in tutta la Regione ed il sistema di invito bloccato. Le prestazioni erogate venivano quindi prenotate telefonicamente dai nostri operatori.

Recentemente alla ripresa delle attività, a causa di un errore informatico, sono stati prodotti automaticamente inviti non corretti con indicazioni di presentarsi in orari errati. Nel momento in cui abbiamo riscontrato tali errori, abbiamo chiesto al CSI di bloccare l’invio. Tuttavia è possibile che, a causa del grande anticipo con cui il sistema postale telematico invia gli inviti, nel corso del mese di marzo possano ancora pervenire lettere con indicazioni errate.

Invitiamo quindi le utenti che ricevessero nei prossimi giorni inviti allo screening cervico-vaginali e mammografici, a telefonare al numero verde 800 364 036 il lunedì e il mercoledì dalle 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 15. Il venerdì dalle 9 alle 11 o a inviare una mail a screening@aslvc.piemonte.it per verificare la correttezza degli appuntamenti.