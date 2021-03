Covid-19, il Piemonte verso la Zona rossa: il dato Rt salito a 1,41

Lo spettro della zona rossa e del lockdown torna ad aleggiare sui territori del Piemonte: l'Istituto Superiore di Sanità, in attesa del pre report, ha comunicato alla Regione il dato dell'Rt, che è salito all'1,41. A renderlo noto il governatore Alberto Cirio oggi a Cuneo per la tappa del tour di ascolto e condivisone del territorio sulla programmazione dei fondi europei 2021-2027 e sul Recovery Plan. In base alle ultime disposizioni, una regione passa in zona rossa quando l'indice del contagio, appunto l'Rt, supera l'1,25.

E l'impennata dei numeri potrebbe portare con sé la chiusura delle attività considerate "non essenziali". Di nuovo una selezione tra sommersi e salvati, che nel primo lockdown non aveva visto rientrare nella seconda categoria il settore del benessere: acconciatori ed estetiste, che invece avevano lavorato nei mesi successivi. Ma ora c'è aria di maggiore severità e nel comparto non mancano malumori e paure, tanto da rivolgersi direttamente al governatore, che in calce a quei provvedimenti metterà la firma.

"Le imprese - sottolinea Giorgio Felici, Presidente di Confartigianato Imprese Piemonte -che operano nel comparto dei servizi alla persona si sono attrezzate al meglio per garantire la massima sicurezza per i clienti, programmando le sedute e osservando tutti i protocolli igienico sanitari. Auspichiamo quindi che il Presidente Cirio possa ascoltare la nostra voce e che consideri le attività legate al benessere come essenziali e pertanto si faccia portavoce con il Governo affinché ne vengano autorizzare le aperture in zona rossa".