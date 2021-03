Asl Vercelli: l'elenco delle prestazioni garantite anche durante l'emergenza

Emergenza Covid: l'Asl Vercelli riorganizza le attività dei presidi ospedalieri con l'obiettivo di salvaguardare il più possibile la sicurezza e la salute dei pazienti. E, come da disposizioni regionali informa che verranno garantite tutte le prestazioni in classe U e B sia ambulatoriali sia ospedaliere in tutti i presìdi dell’Asl Vc.